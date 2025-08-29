Sonic Racing: CrossWorlds: Offener Netzwerktest gestartet

Wählt im jetzt laufenden Netzwerktest zu Sonic Racing: CrossWorlds aus zahlreichen Modi, Fahrzeugen und Charakteren.

Schon seit heute Morgen um 06:00 Uhr können Rennspielfans am offenen Netzwerktest zu Sonic Racing: CrossWorlds teilnehmen.

Die Probefahrt findet auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam und via Epic Games statt.

Bis Dienstagmorgen um 06:00 Uhr sind 9 Strecken und 7 CrossWorlds befahrbar.

Zwischen sechs Spielmodi, darunter Grand Prix und Zeitrennen, können Testfahrer auswählen.

Damit auch schon der Test abwechslungsreich ist, sind 13 Charaktere und 21 Fahrzeuge im Netzwerktest enthalten.

Im Microsoft Store könnt ihr den knapp 7 GB großen Clienten für den Sonic Racing: CrossWorlds Netzwerktest herunterladen.

Erfahrt weitere Details auf der offiziellen Webseite.