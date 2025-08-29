Sonic Racing: CrossWorlds: Offener Netzwerktest gestartet

Schon seit heute Morgen um 06:00 Uhr können Rennspielfans am offenen Netzwerktest zu Sonic Racing: CrossWorlds teilnehmen.
Die Probefahrt findet auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam und via Epic Games statt.
Bis Dienstagmorgen um 06:00 Uhr sind 9 Strecken und 7 CrossWorlds befahrbar.
Zwischen sechs Spielmodi, darunter Grand Prix und Zeitrennen, können Testfahrer auswählen.
Damit auch schon der Test abwechslungsreich ist, sind 13 Charaktere und 21 Fahrzeuge im Netzwerktest enthalten.
Im Microsoft Store könnt ihr den knapp 7 GB großen Clienten für den Sonic Racing: CrossWorlds Netzwerktest herunterladen.
Erfahrt weitere Details auf der offiziellen Webseite.
Stimmt, schnell mal runterziehen.
Da bin ik heute Abend dabei 😅✌🏻 freu mich schon drauf
nachher mal saugen. Bin echt gespannt
Mochte die alten teile. Auch wenn sie nicht an ein Mario Kart Ran käme . Aber ich mag einfach Sega. Mal schauen viell schau ich spontan rein am Wochenende
Ach ja das war ja auch dieses Wochenende.
Wird auf jeden Fall angetestet. Eine gute Mario Kart Alternative für die Xbox wäre ganz geil
Mal ausprobieren😋
Läuft ganz gut bei mir in 4k@60FPS.
Grafisch für ein UE5-Titel eher schwach, dafür hat man keine Hänger (was bei einem Racing-Game wichtig ist).
Leider kein 120Hz-Modus verfügbar; wahrscheinlich dass man am PC keinen Vorteil hat.
Ach ja: Die Gummiband-KI ist echt nervtötend. Wollte das Sega nicht besser machen als Nintendo?
Erster Platz – dann macht man einen Patzer – vierter Platz – schon kommen viele und rempeln und man fühlt sich als Pinball-Kugel – achter Platz