Sonic Racing: CrossWorlds: Offener Netzwertest bietet reichlich Inhalte

﻿Schon seit einigen Tagen ist bekannt, dass zwischen dem 29. August und 1. September 2025 ein offener Netzwerktest für Sonic Racing: CrossWorlds stattfinden wird. Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC können kostenlos teilnehmen und sich über folgende Inhalte freuen:

Mit dabei sind neun Strecken mit sieben CrossWorlds, die sich nach der ersten abgeschlossenen Runde des jeweiligen Rennens öffnen. Zwölf spielbare Charaktere, 21 verschiedene Fahrzeuge aus fünf Kategorien, die zudem individuell angepasst werden können, sowie 42 Gadgets sorgen für das perfekte Fahrer-Fahrzeug-Setup.

Neben dem World Match-Modus in dem Spieler in Online-Rennen gegeneinander antreten, um ihre Bewertung zu verbessern, wird es ein eintägiges Joker-Festival-Event geben, bei dem drei Teams aus jeweils vier Spielern auf verschiedenen Strecken mit benutzerdefinierten Regeln um die höchste Punktzahl kämpfen.