Sonic Racing: CrossWorlds: Offizielles PAC MAN-Paket erhältlich

3 Autor: , in News / Sonic Racing: CrossWorlds
Übersicht
Image: SEGA

SEGA veröffentlicht PAC‑MAN‑Update mit neuen Charakteren, Strecken und Musik.

SEGA hat heute das PAC‑MAN‑Pack für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht und erweitert das Spiel um eine ganze Reihe ikonischer Inhalte aus dem PAC‑MAN‑Universum. Spieler können nun als PAC‑MAN selbst oder als Blinky antreten und erhalten zusätzliche Skins für Inky, Pinky und Clyde, um das komplette Team Ghost ins Rennen zu schicken.

Dazu kommen das PAC‑MAN Mobile, die neuen Bereiche PAC‑VILLAGE und MAZE, offizielle Musikstücke aus der Reihe sowie sechs Emotes pro Charakter.

Besitzer der Digital Deluxe Edition erhalten das PAC‑MAN‑Pack automatisch über den Saisonpass. Wer direkt einsteigen möchte, kann den gesamten Saisonpass für 29,99 EUR erwerben, der weitere Charaktere, Fahrzeuge und Strecken umfasst. Alternativ lässt sich das PAC‑MAN‑Pack einzeln für 5,99 EUR kaufen. Auch ohne Kauf können Spieler online gegen PAC‑MAN‑Besitzer antreten und auf der neuen PAC‑MAN‑Strecke fahren.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Sonic Racing: CrossWorlds

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort