Sonic Racing: CrossWorlds: PAC-MAN als neuer Saisonpass-Zugang enthüllt

SEGA hat zusammen mit Bandai Namco Entertainment Inc. während der Opening Night Live Pre-Show auf der gamescom einen neuen Sonic Racing: CrossWorlds-Trailer veröffentlicht, der PAC-MAN als jüngsten Neuzugang im wachsenden Saisonpass-Kader enthüllt.

Die Spieler können entweder als PAC-MAN, oder als die berüchtigten Geisterrivalen auf einer Strecke antreten, die von den modernen und klassischen PAC-MAN-Spielen aus der Arcade-Ära des Videospielklassikers inspiriert ist.

Im Rahmen der Teilnahme von SEGA auf der gamescom 2025 wird das Sonic Team vom 20. bis 24. August 2025 einen Stand (Halle 07.1 | A041 B040) auf der Messe haben und den Besuchern die Gelegenheit bieten, Sonic Racing: CrossWorlds selbst auszuprobieren.

Außerdem wurde heute verkündet, dass von Freitag, den 29. August 2025 bis Montag, den 1. September 2025 ein offener Netzwerktest stattfinden wird. Spieler auf der ganzen Welt können kostenlos als Sonic und seine Freunde auf PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch™ Rennen fahren. Der offene Netzwerktest ist nicht für Benutzer von PlayStation®4 (PS4®) oder Xbox One verfügbar. Weitere Details zum offenen Netzwerktest sind HIER verfügbar.

Sonic Racing: CrossWorlds wird am 25. September 2025 digital und physisch erscheinen und kann ab sofort für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC ab einem Preis von €69,99 EUR vorbestellt werden.

Physische und digitale Vorbestellungen für Nintendo Switch, Nintendo Switch– OLED-Modell und Nintendo Switch Lite sind ab sofort zu einem Preis von €59,99 EUR verfügbar. Die Version für Nintendo Switch 2 wird zu einem späteren Zeitpunkt für €69,99 EUR für die Standard Edition und €89,99 EUR für die Digital Deluxe Edition verfügbar sein.

Besitzer von Nintendo Switch, Nintendo Switch– OLED-Modell und Nintendo Switch Lite können in Zukunft gegen einen Aufpreis von €10,00 EUR upgraden und dabei alle Inhalte sowie ihren Fortschritt mitnehmen. Die Version für Nintendo Switch 2 erscheint digital gegen Ende 2025 und physisch Anfang 2026.