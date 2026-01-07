Sonic Racing: CrossWorlds: Pac Man-Festival startet heute

Heute startet in Sonic Racing: CrossWorlds das Pac-Man-Festival, bei dem sich alles um den namengebenden Helden dreht. Alle Spieler können unabhängig vom Besitz des Season Pass bis zum 11. Januar teilnehmen.
Das Pac-Man-Paket ist hingegen Besitzern der Digital Deluxe Edition oder des Season Pass vorbehalten. Enthalten sind die Rennfahrer-Version des kugelrunden Helden, ein Fahrzeug und eine Strecke.
Für 2026 plant SEGA weitere kostenpflichtige Inhalte basierend auf Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem und Avatar Legends.
Wie schon im Vorjahr dürfen sich Spieler von Sonic Racing: CrossWorlds aber auch wieder über jede Menge kostenlose neue Charaktere freuen, wie Director Masaru Kohayakawa kürzlich verkündete.
Pacman wäre nun nicht der Charakter den ich mit schnellen Rennen verbinde… aber gut. In dem simplen Pac-man Spiel könnte man auch mal frischen Wind bringen. Pac-man 256 hat da schon einen guten Weg beschritten… die 3D Pac-Man haben mir bislang alle nicht gefallen… leider
Bisher gefällt mir eigentlich nur Spongebob bei den Season Pass Charakteren, mal sehen wie die Turtles werden.
Die kommen och noch dazu? Wird langsam interessanter 😅✌🏻