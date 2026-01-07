Sonic Racing: CrossWorlds: Pac Man-Festival startet heute

Spieler des Fun-Racers Sonic Racing: CrossWorlds erwartet heute der Start des Pac-Man-Festivals.

Heute startet in Sonic Racing: CrossWorlds das Pac-Man-Festival, bei dem sich alles um den namengebenden Helden dreht. Alle Spieler können unabhängig vom Besitz des Season Pass bis zum 11. Januar teilnehmen.

Das Pac-Man-Paket ist hingegen Besitzern der Digital Deluxe Edition oder des Season Pass vorbehalten. Enthalten sind die Rennfahrer-Version des kugelrunden Helden, ein Fahrzeug und eine Strecke.

Für 2026 plant SEGA weitere kostenpflichtige Inhalte basierend auf Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem und Avatar Legends.

Wie schon im Vorjahr dürfen sich Spieler von Sonic Racing: CrossWorlds aber auch wieder über jede Menge kostenlose neue Charaktere freuen, wie Director Masaru Kohayakawa kürzlich verkündete.