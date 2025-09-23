Sonic Racing: CrossWorlds: Racer startet mit actiongeladenem Launch-Trailer

Mit Sonic Racing: CrossWorlds beginnt das ultimative Rennspektakel, bei dem Geschwindigkeit, Dimensionen und pure Action aufeinandertreffen. Spielerinnen und Spieler treten mit ihren individuell optimierten Rennmaschinen gegen die stärksten Rivalen an, um sich den begehrten Platz auf dem Siegerpodest zu sichern.

Der Launch Trailer zeigt eindrucksvoll, wie Sonic Racing: CrossWorlds klassische Highspeed-Rennen mit dem besonderen Sonic-Charme verbindet. Dank neuer Dimensionen, intensiven Streckenabschnitten und spektakulären Effekten erleben ihr die volle Power eurer Fahrzeuge in packenden Kopf-an-Kopf-Duellen.

Mit seinem rasanten Gameplay, abwechslungsreichen Rennumgebungen und der typischen Sonic Racing-Atmosphäre verspricht Sonic Racing: CrossWorlds den Höhepunkt der Serie und fordert euch dazu heraus, den letzten Meter des größten Rennens des Jahres für euch zu entscheiden.