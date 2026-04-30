Sonic Racing: CrossWorlds: SEGA bringt Yakuza-Star Majima kostenlos ins Spiel

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Image: SEGA

Sonic Racing: CrossWorlds bekommt kostenlosen Majima-DLC und ein zeitlich begrenztes Gratis-Wochenende auf Steam.

Ein neuer kostenloser DLC für Sonic Racing: CrossWorlds bringt ab dem 30. April frische Inhalte ins Spiel und erweitert das Fahrerfeld um einen bekannten Charakter.

Wie SEGA bestätigt, wird Goro Majima – auch bekannt als „Mad Dog of Shimano“ – als spielbarer Fahrer integriert. Neben dem Charakter selbst enthält das Update auch sein Fahrzeug „Goromaru“ sowie zusätzliche Emotes und Sounds.

Zeitgleich startet ein zeitlich begrenztes Event, bei dem Spieler Festivalpunkte sammeln können. Diese lassen sich gegen verschiedene Belohnungen wie Aufkleber und Gadgets eintauschen.

Zusätzlich wird ein Free Weekend auf Steam angeboten, das vom 30. April bis zum 4. Mai läuft. In diesem Zeitraum kann der Titel kostenlos getestet werden. Parallel dazu ist das Spiel im Rahmen der „Steam Golden Week“-Aktion mit einem Rabatt von 40 Prozent erhältlich.

Der neue Inhalt steht automatisch für alle Besitzer der Standard- oder Digital-Deluxe-Edition bereit, sofern das Spiel auf die aktuelle Version aktualisiert wurde.

Sonic Racing: CrossWorlds ist aktuell für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation-Konsolen, PC sowie Nintendo Switch und Switch 2 verfügbar.

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7 Kommentare Added

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  1. Ash2X 333360 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.04.2026 - 09:20 Uhr

    Sie wissen wie sich mich als Fan glücklich machen 😁 Jetzt noch eine Strecke durch Kamurocho…

    1
  6. Rotten 119345 XP Scorpio King Rang 4 | 30.04.2026 - 10:29 Uhr

    Dachte das wurde schon vor einer Weile hinzugefügt 🤔😅😹 so Kann man sich täuschen 😅

    0

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