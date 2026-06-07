Sonic Racing: CrossWorlds: SEGA enthüllt neue Crossover-DLCs und SONIC PICO PARK

Zum 35. Jubiläum von Sonic the Hedgehog hat SEGA beim Summer Game Fest 2026 mehrere neue Inhalte für Sonic Racing: CrossWorlds vorgestellt und gleichzeitig das neue Lizenzspiel SONIC PICO PARK angekündigt.

Den Anfang macht das Teenage Mutant Ninja Turtles Pack, das im Juli 2026 erscheinen soll. Basierend auf Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem bringt die Erweiterung Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo als spielbare Fahrer ins Rennen. Ergänzt wird das Paket durch neue Fahrzeuge, Strecken und Musikstücke aus dem TMNT-Universum.

Für Oktober 2026 ist zudem das Avatar Pack geplant. Spieler können dann mit Aang und Katara auf die Strecke gehen. Neben neuen Charakteren umfasst die Erweiterung zusätzliche Fahrzeuge, Rennkurse, Musik, Emotes und weitere Inhalte, die auf der beliebten Animationsserie basieren.

SEGA gewährte außerdem einen ersten Ausblick auf das zweite Jahr nach dem Launch von Sonic Racing: CrossWorlds. Geplant sind unter anderem ein Godzilla DLC Pack sowie ein EVANGELION DLC Pack. Beide Erweiterungen sollen neue Strecken, Charaktere und weitere Inhalte ins Spiel bringen. Insgesamt wird der zweite Season Pass sechs neue DLC-Pakete umfassen. Weitere Informationen dazu sollen später im Jahr veröffentlicht werden.

Neben den Rennspiel-Inhalten kündigte SEGA mit SONIC PICO PARK auch ein neues Lizenzprojekt an. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Entwickler TECOPARK und basiert auf dem erfolgreichen Koop-Puzzlespiel PICO PARK.

Spieler dürfen sich auf kooperative Rätsel, bekannte Sonic-Charaktere und speziell angepasste Levels freuen. Laut SEGA soll die Mischung aus chaotischem Mehrspieler-Gameplay und dem Sonic-Universum für zahlreiche ungewöhnliche Spielsituationen sorgen.

SONIC PICO PARK erscheint 2026. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.