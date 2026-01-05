Sonic Racing: CrossWorlds: SEGA verspricht Mega‑Crossover 2026

Sonic Racing: CrossWorlds startet mit frischem Rückenwind ins neue Jahr, denn das Team rund um Director Masaru Kohayakawa kündigt für 2026 eine Reihe großer Überraschungen an.
Sonic Racing: CrossWorlds hat seit seinem Release im September bereits mehrere kostenlose Crossover‑Charaktere erhalten, darunter Hatsune Miku, Joker aus Persona, Ichiban Kasuga aus Like a Dragon und zuletzt NiGHTS, und Sega plant, diesen Kurs konsequent fortzusetzen.
In einem Gespräch mit Famitsu bestätigt Kohayakawa, dass Sonic Racing: CrossWorlds auch 2026 regelmäßig neue Figuren erhält und das Team bereits Inhalte vorbereitet, die über das hinausgehen, was zum Launch verfügbar war. Sonic Racing: CrossWorlds soll damit ein Jahr erleben, das laut Sega alle Spieler überraschen wird und die CrossWorlds‑Welt weiter ausbaut.
Die Ankündigung deutet darauf hin, dass Sega die Post‑Launch‑Strategie des Racers langfristig angelegt hat und 2026 zu einem besonders ereignisreichen Jahr für Sonic Racing: CrossWorlds machen möchte. Welche Charaktere oder Marken als Nächstes auftauchen, bleibt vorerst geheim, doch die bisherigen Crossover setzen die Messlatte hoch.
Ich warte noch, bis es ein bisschen billiger wird, dann schlage ich wohl zu. Wenn man keine Switch hat, gab es in letzter Zeit echt gute Alternativen. Statt Mario Party habe ich Lego Party gekauft und finde es sehr cool. Statt Mario Kart kaufe ich dann das hier. Hat jemand hier das Game schon?
Fast vergessen. Gibt ja jetzt sogar auch ein paar Zelda und Pokémon-Alternativen…
Für eine Zelda Alternative empfehle ich Oceanhorn
Gibt es darüber hinaus noch andere Zelda Alternativen? Da bin ich auch noch auf der Suche… 😐
Werd och noch warten bis der Preis passt 😅✌🏻 Lego Party hatte mich interessiert, durch die multiplayer Begrenzung kommt et ni in Frage, sind einfach zu viele 🤗🤭
Das steht noch auf meiner Liste, bin mal gespannt welche Charaktere noch kommen werden.
ich denke es wird auf jedenfall ein Metal Gear Crossover geben
Vielleicht schlage ich doch bei dem aktuellen Sale zu. Mit meinen Rewards Punkten
Is n guter plan 😅✌🏻 wenn genug Punkte über hast Go for it ✌🏻
Das Spiel ist mir noch zu teuer aber wollte es mal antesten mit den Kindern
Strecken, Charaktere, gerne.
Hör schon beim nächsten Trailer „It’s A-me Mario!“ 😁