Sonic Racing: CrossWorlds: SEGA verspricht Mega‑Crossover 2026

Sonic Racing: CrossWorlds startet mit frischem Rückenwind ins neue Jahr, denn das Team rund um Director Masaru Kohayakawa kündigt für 2026 eine Reihe großer Überraschungen an.

Sonic Racing: CrossWorlds hat seit seinem Release im September bereits mehrere kostenlose Crossover‑Charaktere erhalten, darunter Hatsune Miku, Joker aus Persona, Ichiban Kasuga aus Like a Dragon und zuletzt NiGHTS, und Sega plant, diesen Kurs konsequent fortzusetzen.

In einem Gespräch mit Famitsu bestätigt Kohayakawa, dass Sonic Racing: CrossWorlds auch 2026 regelmäßig neue Figuren erhält und das Team bereits Inhalte vorbereitet, die über das hinausgehen, was zum Launch verfügbar war. Sonic Racing: CrossWorlds soll damit ein Jahr erleben, das laut Sega alle Spieler überraschen wird und die CrossWorlds‑Welt weiter ausbaut.

Die Ankündigung deutet darauf hin, dass Sega die Post‑Launch‑Strategie des Racers langfristig angelegt hat und 2026 zu einem besonders ereignisreichen Jahr für Sonic Racing: CrossWorlds machen möchte. Welche Charaktere oder Marken als Nächstes auftauchen, bleibt vorerst geheim, doch die bisherigen Crossover setzen die Messlatte hoch.