Sonic Racing: CrossWorlds: SEGAs Erwartungen trotz 1 Million Verkäufen verfehlt

Sonic Racing CrossWorlds kämpft trotz starkem Start um sein volles Potenzial und soll mit frischen DLC‑Inhalten die nächste Million knacken.

Schon nach wenigen Monaten erreichte Sonic Racing CrossWorlds die Marke von über einer Million verkauften Einheiten, begleitet von durchweg positivem Feedback aus der Community.

Dennoch bleibt das Ergebnis hinter den ursprünglichen Erwartungen von SEGA zurück. Der Publisher hatte intern mit einem deutlich höheren Einstieg gerechnet und bewertet die bisherigen Verkäufe daher als unter dem geplanten Niveau.

Während das Grundspiel solide performt, richtet SEGA den Blick nun auf die kommenden Monate. Das Unternehmen setzt stark auf zusätzliche Inhalte, die das Spiel langfristig beleben sollen. Neue Strecken, Charaktere und Erweiterungen sind bereits in Arbeit und sollen das Interesse an CrossWorlds weiter ankurbeln.

Haruki Satomi, President and Group CEO, Representative Director, SEGA SAMMY HOLDINGS Inc. gab bekannt: „Wir haben kürzlich bekannt gegeben, dass die weltweiten Verkaufszahlen insgesamt 1 Million Einheiten überschritten haben. Allerdings entsprach die anfängliche Performance nicht unseren Erwartungen, und wir streben an, innerhalb dieses Geschäftsjahres etwa weitere 1 Million Einheiten zu verkaufen. Wir möchten langfristige Verkaufszahlen erzielen, indem wir die Spieler dazu ermutigen, das Spiel über einen längeren Zeitraum zu genießen, und zwar durch die fortlaufende Unterstützung des Titels, einschließlich der Veröffentlichung zusätzlicher herunterladbarer Inhalte.“

Das Ziel ist klar formuliert. Mit einer kontinuierlichen DLC‑Strategie möchte SEGA eine weitere Million Einheiten verkaufen und das Projekt damit auf Kurs bringen.

Die Entscheidung zeigt, wie wichtig der Livecharakter des Titels für die Gesamtplanung geworden ist. CrossWorlds soll über einen längeren Zeitraum wachsen und durch regelmäßige Updates neue Spieler anziehen. SEGA sieht darin die Chance, das Spiel nicht nur zu stabilisieren, sondern auch über die ursprünglichen Prognosen hinauszuführen.

Damit bleibt Sonic Racing CrossWorlds ein Titel, der trotz guter Ausgangslage noch Luft nach oben hat und dessen Zukunft nun maßgeblich von der Stärke der kommenden Inhalte geprägt wird.