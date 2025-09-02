Sonic Racing: CrossWorlds: Singleplayer-Demo angekündigt

Mitte September wird eine Singleplayer-Demo für Sonic Racing CrossWorlds spielbar sein.

Heute Morgen ging der mehrtägige offene Netzwerktest zu Sonic Racing CrossWorlds zu Ende. Doch die Testphase ist noch nicht vorbei.

SEGA kündigt für Mitte September eine kostenlose Demo für das Spiel an.

Bei der Demo wird die Offline Singleplayer-Spielerfahrung des Arcade-Rennspiels im Fokus stehen.

Weitere Details zur Demo werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.