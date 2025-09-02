Sonic Racing: CrossWorlds: Singleplayer-Demo angekündigt

Heute Morgen ging der mehrtägige offene Netzwerktest zu Sonic Racing CrossWorlds zu Ende. Doch die Testphase ist noch nicht vorbei.
SEGA kündigt für Mitte September eine kostenlose Demo für das Spiel an.
Bei der Demo wird die Offline Singleplayer-Spielerfahrung des Arcade-Rennspiels im Fokus stehen.
Weitere Details zur Demo werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Gut zu wissen, dann kann ich es doch noch ausprobieren 👌.
Werde ich mir auch heruntergeladen und ausprobieren. 🙂
Genial. Der Singleplayer Modus funktioniert übrigens noch problemlos wenn man das Spiel auf Quickresume hatte 😃
Vlt probiere ich es da mal aus. Am Freitag kam ich nämlich nicht rein