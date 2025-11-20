Sonic Racing: CrossWorlds: SpongeBob Schwammkopf-Pack veröffentlicht

Neue Charaktere, Fahrzeuge und mehr stecken im jetzt erhältlichen SpongeBob Schwammkopf-Pack für Sonic Racing: CrossWorlds.

SEGA hat das SpongeBob Schwammkopf-Pack für Sonic Racing: CrossWorlds offiziell veröffentlicht. Die Spieler können sich jetzt als SpongeBob selbst oder als sein bester Freund Patrick hinter das Steuer des Patty Wagon setzen und um den ersten Platz durch Bikini Bottom rasen.

Das SpongeBob Schwammkopf-Pack enthält:

SpongeBob Schwammkopf und Patrick Star als spielbare Charaktere

Patty Wagon Fahrzeug

Thematischer Parcours in Bikini Bottom

Neue von SpongeBob Schwammkopf inspirierte Musiktracks

Sechs verschiedene Emotes pro Charakter

Spieler, die die Digital Deluxe Edition besitzen, erhalten das Pack automatisch als Teil des Season Pass. Für alle, die noch mehr Spaß mit SpongeBob Schwammkopf haben wollen, ist der gesamte Season Pass separat für 29,99 € erhältlich, der Zugang zu noch mehr Charakteren, Fahrzeugen und Strecken bietet.

Die Spieler können auch das eigenständige SpongeBob Schwammkopf-Pack für 5,99 € kaufen.

Spieler, die das SpongeBob Schwammkopf-Pack nicht besitzen, können trotzdem online gegen diejenigen antreten, die es besitzen, und auf der Bikini Bottom-Strecke gegen die SpongeBob Schwammkopf-Figuren antreten.