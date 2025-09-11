Sonic Racing: CrossWorlds: Termin für Singleplayer-Demo steht

SEGA kündigte jüngst eine Singleplayer-Demo für Sonic Racing: CrossWorlds an, blieb bisher aber einen Termin schuldig.
Während die Vollversion des Arcade-Rennspiels am 25. September auf Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC brettert, geht es am 17. September, ab 18:00 Uhr mit der Demo-Version auf Probefahrt, wie man jetzt verkündete.
Ein kleiner Hinweis für Besitzer von Last-Gen-Konsolen: Sonic Racing: CrossWorlds wird zwar auch für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht, die Demo wird dort jedoch nicht unterstützt.
Danke für die Info. Werde ich mir heruntergeladen und ausprobieren. 🙂✌🏻
Ist für mich sehr interessant, weil ich den Netzwerktest leider verpasst habe, dann kann ich es doch noch ausprobieren.
Wird dann geladen 👍
Ich werde es auch nochmal testen.
Kann ich dann nachholen und hoffe es ist mehr wie Transforned.
Cool, endlich gibt’s ’ne Demo! 🎉
17. September, 18:00 Uhr – das ist ein Termin, den ich mir vormerken werde. Gerade weil ich den Netzwerktest verpasst habe, freue ich mich darauf, das Rennen solo ausprobieren zu können.
Schade allerdings, dass Last-Gen-Konsolen wie Xbox One und PS4 ausgenommen sind – da hoffe ich, das Spiel läuft später zumindest rund und ohne Kompromisse.
Bin schon gespannt, wie sich das Gameplay anfühlt, Grafik, Handling und ob es ein paar spaßige Strecken gibt. Wer ist noch dabei?
Werde ich mir dann runter laden.