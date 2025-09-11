Sonic Racing: CrossWorlds: Termin für Singleplayer-Demo steht

Die Singleplayer-Demo zu Sonic Racing: CrossWorlds wird nächste Woche spielbar sein.

SEGA kündigte jüngst eine Singleplayer-Demo für Sonic Racing: CrossWorlds an, blieb bisher aber einen Termin schuldig.

Während die Vollversion des Arcade-Rennspiels am 25. September auf Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC brettert, geht es am 17. September, ab 18:00 Uhr mit der Demo-Version auf Probefahrt, wie man jetzt verkündete.

Ein kleiner Hinweis für Besitzer von Last-Gen-Konsolen: Sonic Racing: CrossWorlds wird zwar auch für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht, die Demo wird dort jedoch nicht unterstützt.