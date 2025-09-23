Sonic Racing: CrossWorlds: Twitch Rivals-Turnier angekündigt

Heute hat SEGA das erste offizielle Turnier für Sonic Racing: CrossWorlds über Twitch Rivals angekündigt. In Zusammenarbeit mit Twitch haben eingeladene Creator aus den USA und Europa die Möglichkeit, ihr Sonic-Tempo unter Beweis zu stellen und um den ersten Platz und einen Geldpreis zu kämpfen.

Das Turnier beginnt in beiden Regionen am Freitag, 26. September und am Samstag, 27. September mit der Qualifikation und das Finale findet am Freitag, 3. Oktober statt

Weitere Informationen zum Turnierplan und -ablauf findet ihr nachfolgend:

Turnierplan:

EU-Qualifikation: 27. September, 19:00 Uhr MESZ – 23:00 Uhr MESZ

Finale: 3. Oktober, 21:00 Uhr MESZ – 01:00 Uhr MESZ

Turniersystem:

Zwei Lobbys pro Region Eine für Wettkampf- und eine für Gelegenheitsfahrer

12 Fahrer pro Lobby

Die sechs besten Fahrer aus jeder Lobby in jeder Region kommen ins Finale: 6 NA-Wettkampffahrer 6 EU-Wettkampffahrer 6 NA-Gelegenheitsfahrer 6 EU-Gelegenheitsfahrer

Preisgeld: 10.000 $ für den Gewinner jeder Gruppe

