Sonic Racing: CrossWorlds: Verfügt ab sofort über kostenlose Angry Birds-Inhalte

SEGA hat den kostenlosen „Angry Birds“-Inhalt für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht! Die Spieler können jetzt als Red förmlich über die Rennstrecke fliegen.
Ab sofort und bis Montag, den 20. April, um 01:59 Uhr (MESZ) können Fans mitmachen und Festivalpunkte für Aufkleber, Gadgets und vieles mehr sammeln!
Der kostenlose „Angry Birds“-Inhalt umfasst Folgendes:
- Red aus Angry Birds als spielbarer Charakter
- Reds Fahrzeug, den Super Roaster
- Besondere Emotes und Sounds, darunter 3 neue Songs, die der Jukebox hinzugefügt wurden:
- „Go! Theme“
- „Go! Theme (Final Lap)“
- „Angry Birds Theme“
Spieler, die entweder die Standard Edition (physisch oder digital) oder die Digital Deluxe Edition des Spiels besitzen, erhalten den kostenlosen „Angry Birds“-Inhalt automatisch. Stell bitte sicher, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist, damit der Inhalt ordnungsgemäß heruntergeladen werden kann.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Angry Birds war nie meins, wenigstens ist es kostenlos.
Für Angry Birds Fans bestimmt Interessant.
Naja, ist ja ganz nett.
Immer gut wenn se sowas kostenlos anbieten 😅
Herrlich wie das Portfolio regelmäßig erweitert wird.
Das Spiel müsste inzwischen ein echtes Umpfangsmonster sein. Werde ich mir mal als Mario Kart Alternative zulegen.
Umsonst? Nur her damit.
Kostenlos ist immer gut aber ist leider nicht mein Genre
Ohne das Spiel wüsste ich nicht das Angry Birds Sega gehört 😄