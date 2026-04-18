Sonic Racing: CrossWorlds: Verfügt ab sofort über kostenlose Angry Birds-Inhalte

SEGA hat den kostenlosen „Angry Birds“-Inhalt für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht! Die Spieler können jetzt als Red förmlich über die Rennstrecke fliegen.

Ab sofort und bis Montag, den 20. April, um 01:59 Uhr (MESZ) können Fans mitmachen und Festivalpunkte für Aufkleber, Gadgets und vieles mehr sammeln!

Der kostenlose „Angry Birds“-Inhalt umfasst Folgendes:

Red aus Angry Birds als spielbarer Charakter

Reds Fahrzeug, den Super Roaster

Besondere Emotes und Sounds, darunter 3 neue Songs, die der Jukebox hinzugefügt wurden: „Go! Theme“ „Go! Theme (Final Lap)“ „Angry Birds Theme“



Spieler, die entweder die Standard Edition (physisch oder digital) oder die Digital Deluxe Edition des Spiels besitzen, erhalten den kostenlosen „Angry Birds“-Inhalt automatisch. Stell bitte sicher, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist, damit der Inhalt ordnungsgemäß heruntergeladen werden kann.