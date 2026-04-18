Sonic Racing: CrossWorlds: Verfügt ab sofort über kostenlose Angry Birds-Inhalte

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Image: SEGA

Sonic Racing: CrossWorlds – Kostenloser „Angry Birds“-Inhalt offiziell erhältlich.

SEGA hat den kostenlosen „Angry Birds“-Inhalt für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht! Die Spieler können jetzt als Red förmlich über die Rennstrecke fliegen.

Ab sofort und bis Montag, den 20. April, um 01:59 Uhr (MESZ) können Fans mitmachen und Festivalpunkte für Aufkleber, Gadgets und vieles mehr sammeln!

Der kostenlose „Angry Birds“-Inhalt umfasst Folgendes:

  • Red aus Angry Birds als spielbarer Charakter
  • Reds Fahrzeug, den Super Roaster
  • Besondere Emotes und Sounds, darunter 3 neue Songs, die der Jukebox hinzugefügt wurden:
    • „Go! Theme“
    • „Go! Theme (Final Lap)“
    • „Angry Birds Theme“

Spieler, die entweder die Standard Edition (physisch oder digital) oder die Digital Deluxe Edition des Spiels besitzen, erhalten den kostenlosen „Angry Birds“-Inhalt automatisch. Stell bitte sicher, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist, damit der Inhalt ordnungsgemäß heruntergeladen werden kann.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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9 Kommentare Added

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  5. FaMe 165385 XP First Star Gold | 18.04.2026 - 10:58 Uhr

    Herrlich wie das Portfolio regelmäßig erweitert wird.

    0
  6. Moe Skywalker 66760 XP Romper Domper Stomper | 18.04.2026 - 11:14 Uhr

    Das Spiel müsste inzwischen ein echtes Umpfangsmonster sein. Werde ich mir mal als Mario Kart Alternative zulegen.

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  9. Ash2X 330460 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.04.2026 - 11:50 Uhr

    Ohne das Spiel wüsste ich nicht das Angry Birds Sega gehört 😄

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