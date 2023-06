Sonic Superstars: Darum gibt es keine Zonen aus älteren Spielen

Mit einem neuen Abenteuer in 2D kehrt Sonic schon im Herbst dieses Jahres zurück auf die Bildschirme.

Der pfeilschnelle Igel mit seinen roten Schuhen wird in brandneuen Zonen Vollgas geben, die man bisher noch nicht gesehen hat.

Über die Entscheidung, neue Bereiche als Schauplatz zu wählen, in denen Sonic nach den Ringen jagt, sprach Produzent Takashi Iizuka mit IGN.

Demnach wollte man den Spielern etwas neue bieten, sie zu brandneuen Orten führen, die man noch nicht gesehen hat.

Iizuka erzählte IGN: „In Sonic Mania wurde die Green Hill Zone ein wenig verändert. Und auch in Sonic Origins hatten wir Green Hill als Teil von Sonic the Hedgehog. Aber mit Sonic Superstars wollten wir wirklich etwas Neues schaffen und diese brandneuen Inseln erschaffen, die man als Sonic erkunden kann… Wir wollten Sonic zu [den] brandneuen North Star Islands bringen und Sonic in dieser neuen Umgebung herumlaufen lassen. Wir wollten also brandneue Orte schaffen, die Sonic in diesem neuen Titel aufsuchen kann.“

Dennoch hat man seine Wurzeln nicht vergessen und bleibt dem klassischen Gameplay mit seinen ikonischen Elementen treu, wie Iizuka erklärte.

„Wir wollten unter anderem sicherstellen, dass wir die Wurzeln des klassischen Gameplays fest verankert haben. Und ich bin mir sicher, dass das klassische Gameplay – du spielst als Sonic, du springst, du verwandelst dich in einen Ball und du greifst die Feinde an. Das erste, was das Team getan hat, war, dieses klassische Gameplay sehr genau nachzubilden. Wenn du also Sonic Superstars spielst, durchläufst du die Kernschleife des klassischen Sonic-Spiels. Du rennst, du springst, du steigst in einen Ball, du besiegst Feinde und du gehst weiter“, Iizuka weiter.

Visuell nutzte man 3d_Modelle für das 2D-Spiel, was den Entwicklern erlaubte neue Dinge zu probieren. So lässt sich die Figur weiter in der Welt zurückbewegen oder auf neue Weis gedreht und verändert.

Iizuka sagte weiter: „Es ist ein klassisches 2D-Sonic-Spiel, aber weil wir 3D-Modelle verwenden, um die Welt und die Charaktere zu gestalten. Wir sind in der Lage, innerhalb dieser 2D-Gameplay-Formel Dinge zu tun, die wir vorher nicht hätten tun können. So kann es sein, dass wir die Figur weiter in die Welt zurückschicken. Vielleicht wird die Figur gedreht, auf eine Art und Weise, die wir mit dem klassischen Look und der Pixelgrafik nicht wirklich machen konnten. Oder es könnte ein Bosskampf sein, den wir in dieser Art von 3D-Raum austragen werden. Es gibt all diese Dinge, die wir tun können, weil wir 3D-Modelle haben, und obwohl wir einen 2D-Spielstil und ein Spielformat haben, sind wir in der Lage, herumzuspielen und Dinge zu tun, die die klassischen Genesis- und Game Gear-Titel nicht tun konnten.“

Sonic Superstars wird im Herbst 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheinen.