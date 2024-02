Sonic Superstars: Kostenfreier DLC hat Shadow-Kostüm im Gepäck

Autor:, in / Sonic Superstars

Mit diesem kostenfreien DLC wird aus Sonic ganz schnell Shadow the Hedgehog, wie auch der Trailer zeigt.

Anlässlich der Ankündigung von Sonic X Shadow Generations hält ein neues Shadow-Kostüm in Sonic Superstars Einzug. Mit dem kostenfreien DLC könnt ihr Sonic the Hedgehog in ein Shadow-Outfit stecken und entsprechend deutlich finsterer durch die Gegend flitzen.

Verfügbar ist das neue Sonic-Kostüm für Sonic Superstars bereits, wie auch der Trailer verspricht.