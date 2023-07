Sonic Superstars: Neues Material vom blauen Igel

Autor:, in / Sonic Superstars

In einem neuen Trailer gibt es bislang nicht gesehenes Material aus Sonic Superstars und dem blauen Igel.

Dank eines neuen Trailers, via Game Informer, bekommt ihr die Möglichkeit, neues bewegtes Material zu Sonics neuesten Abenteuer Sonic Superstars zu sehen.

Wer das Spiel kaufen möchte, sollte sich auf der Seite von Sonic Superstars für den Newsletter anmelden. Ihr erhaltet dann einen exklusiven Skin für Amy Rose.

Das Spiel erscheint im Herbst für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie Nintendo Switch. Leider kann derzeit noch nicht in digitaler Form vorbestellt werden. Bestellt ihr die physische Version vor, erhaltet ihr als Bonus einen LEGO Dr. Eggman Charakter-Skin, ein Wendecover sowie ein Sammler Display aus Acryl. Letzteres bekommt ihr nur, wenn ihr bei Best Buy, Target, GameStop oder Walmart vorbestellt.