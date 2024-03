Sonic Superstars: SEGA sieht das Scheitern bei Mario

Sonic Superstars gelang es nicht so recht, abzuheben. SEGA sieht das Problem bei Super Mario Bros. Wonder.

Im Oktober 2023 kam Sonic Superstars auf den Markt, doch schon kurz nach der Veröffentlichung ging das Spiel ziemlich unter. SEGA erklärte inzwischen, dass das Spiel nicht ganz so viel einbrachte, wie man es erwartet hätte, kennt aber eigener Aussage nach auch schon den Grund.

Dass Sonic Superstars nicht durchstarten konnte, liegt unter anderem an Super Mario Bros. Wonder, so das Unternehmen. Auch Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2 und weitere Titel hätten Einfluss auf den Verkaufsstart des Spiels genommen. Sonic Superstars sei einfach zu nah an diesen Spielen veröffentlicht worden, insbesondere an Super Mario Bros. Wonder – nur drei Tage lagen die beiden Spielestarts auseinander. Zudem handle es sich um Wettbewerber im selben Genre.

Sieht man von der SEGA-Aussage ab, könnten allerdings auch die Kritiken ausschlaggebend für das schlechtere Ergebnis von Sonic Superstars gewesen sein. So erzielte der flinke Igel bei Metacritic nur eine 73, während es Super Mario Bros. Wonder auf 92 schaffte.