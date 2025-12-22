Sonic the Hedgehog: Lamborghini Collaboration‑Trailer sorgt für High Speed Hype

Der neue Sonic the Hedgehog X Lamborghini Collaboration Trailer zeigt eindrucksvoll, wie zwei Ikonen der Geschwindigkeit aufeinandertreffen.
Auf der Imola Comics and Games wird ein weiterer Special‑Edition Lamborghini Revuelto präsentiert, der im Stil des blauen SEGA‑Maskottchens gestaltet ist.
Die Kooperation feiert das, was beide Marken am besten können: pure Geschwindigkeit, kompromisslose Performance und ein unverwechselbares Design, das sofort ins Auge sticht.
Nettes Auto 👍
Der arme Lambo, so entstellt 😥