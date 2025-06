Sonic the Hedgehog: McLaren Racing und SEGA verkünden Partnerschaft

McLaren Racing hat eine neue mehrjährige Partnerschaft mit Sonic the Hedgehog bekannt gegeben, die zwei weltweit bekannte Ikonen der Geschwindigkeit zusammenbringt. Damit wird SEGA zum offiziellen Gaming-Partner von McLaren Racing Limited.

Diese Partnerschaft zelebriert die gemeinsame DNA von McLaren Racing und Sonic – beide führend in der Welt des Rennsports und vereint durch die Leidenschaft, ihre Fans auf globaler Ebene zu begeistern. Beide Marken stehen für den Wunsch nach Geschwindigkeit, ein kühnes Design und den Drang, die nächste Generation zu inspirieren, ob auf der Rennstrecke oder auf dem Bildschirm.

Diese Partnerschaft markiert eine Wiedervereinigung, auf die wir seit über dreißig Jahren warten. Beim Großen Preis von Europa 1993, auch bekannt Sonic Grand Prix, bekam McLarens F1-Team-Fahrer Ayrton Senna auf dem Podium eine „Sonic the Hedgehog“-Trophäe überreicht. Mit der heutigen Ankündigung wird dieses Erbe gewürdigt und gleichzeitig der Blick in die Zukunft gerichtet.

Die Fans können sich auf kreative Verknüpfungen und Erlebnisse freuen, mit denen die Welten des Motorsports und des Gamings verschmelzen und Zuschauer aller Altersgruppen sowohl auf der Rennstrecke als auch vor dem Bildschirm angesprochen werden. Die Partnerschaft zieht sich durch die „Racing Around the World“-Kampagne 2025 des Sonic Teams bis ins Jahr 2026 für Sonics 35. Geburtstag und den eintausendsten Grand Prix für das Formel-1-Team von McLaren.

SEGA organisiert außerdem eine spannende Aktivität bei McLaren Racing Live: London, einem Fan-Event, das am 2. und 3. Juli am Trafalgar Square stattfindet.

Louise McEwen, Chief Marketing Officer von McLaren Racing, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, Sonic the Hedgehog in der ‚McLaren Racing‘-Familie willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft bringt zwei Legenden der Geschwindigkeit zusammen und öffnet unser Team für ein breiteres und jüngeres globales Publikum. Sonic ist eine Figur mit einem unglaublichen Erbe und einer leidenschaftlichen Fangemeinde, und wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft bei McLaren Racing Live: London zu feiern.“

Marcella Churchill, Vice President des Brand Marketing bei SEGA/ATLUS, sagte: Die Zusammenarbeit zwischen Sonic the Hedgehog und McLaren Racing unterstreicht unsere gemeinsame Leidenschaft für Hochgeschwindigkeits-Action und Rennsport. Der Rennsport liegt in der DNA der Marken Sonic und McLaren. Damit haben wir angefangen und das treibt uns an. Indem wir die ikonische Anziehungskraft von Sonic mit McLaren kombinieren, schaffen wir eine Partnerschaft, die Fans überall begeistern dürfte. Bei dieser Partnerschaft geht es darum, unsere gemeinsamen Werte zu feiern. Wir können es kaum erwarten, diese Zusammenarbeit und die künftigen Aktivitäten mit unseren Fans zu teilen.“