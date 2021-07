Sonic the Hedgehog: All-Star-Serie zum 30-jährigen Jubiläum

Autor:, in / Sonic the Hedgehog

Um die Feierlichkeiten rund um das 30-jährige Jubiläum von Sonic The Hedgehog fortzusetzen, haben sich SEGA und der Energy-Drink-Partner G FUEL zusammengetan, um eine kurze Dokumentationsreihe, die Sonic All-Star Series, zu veröffentlichen, in der eine Reihe von prominenten und einflussreichen Gästen ihre Lieblingserinnerungen an den blauen Igel aus drei Jahrzehnten erzählen.

Die erste Episode feierte bereits auf dem offiziellen Sonic the Hedgehog YouTube-Kanal ihre Premiere und zeigt Jirard Khalil von The Completionist. In dieser Folge spricht Khalil über die Entwicklung der beliebten Marke, wobei er die Einführung des simultanen Multiplayer-Gameplays und seine Lieblingsaspekte von Sonic the Hedgehog hervorhebt. Außerdem versucht er sich am Zeichnen eines Sonic-Porträts und spielt den klassischen Green Hill Zone Act 1 aus dem 1991 erschienenen Sonic the Hedgehog durch.

SEGA wird auch in den kommenden Wochen neue Episoden der Sonic All-Star Series auf dem Sonic the Hedgehog YouTube-Kanal veröffentlichen.