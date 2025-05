Sonic the Hedgehog: SEGA enthüllt brandneue Fan-Kampagne

SEGA enthüllt mit „Racing Around the World“ eine brandneue Fan-Kampagne zu Sonic the Hedgehog.

Heute hat das Sonic Team seine neueste Markenkampagne Racing Around the World enthüllt, die sich dieses Jahr auf Sonics Markenzeichen konzentriert: sein Tempo und seine Persönlichkeit.

Racing Around the World begleitet die bevorstehende Veröffentlichung des Videospiels Sonic Racing: CrossWorlds und verfolgt das Ziel, die Sonic-Community durch ihre Dynamik zu vereinen und die Fans ermutigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und über sich hinauszuwachsen.

Dies folgt auf die letztjährige Kampagne Furchtlos: Jahr des Shadow, die den Kultcharakter Shadow the Hedgehog und seine prominente Rolle in verschiedenen Medieninitiativen wie dem Videospiel SONIC X SHADOW GENERATIONS und dem dritten Sonic-Film in den Vordergrund gestellt hat.

Zum Start der Kampagne hat sich SEGA mit Red Bull und dem weltweit bekannten Highspeed-Stuntfahrer Brandon Semenuk zusammengetan – dreifacher American Rally Association National Champion und fünffacher Red Bull Rampage Champion sowie der erste Fahrer, der fünf Rampage-Siege errungen hat – neben zahlreichen anderen angesehenen Erfolgen.

Gemeinsam haben sie den ultimativen Stunt-Rennfilm geschaffen, der die Fans für Racing Around the World begeistern soll. Als Teil der Zusammenarbeit stellt der Trailer einen neuen Teil der preisgekrönten Stunt-Rennfilmreihe von Red Bull vor. Im Video sind lustige Easter Eggs aus Sonic Sonic Racing: CrossWorlds versteckt.

„Bevor ich jemals in einem echten Rennwagen Platz genommen habe, habe ich Sonic the Hedgehog gespielt, Rennspiele im Allgemeinen, einfach alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hatte. Das war mein Einstieg in den Rennsport. Angefangen hat alles mit Pixeln und einem Controller, aber die Besessenheit, schnell zu fahren, war vom ersten Tag an echt“, sagt Brandon Semenuk. „Durch die Zusammenarbeit mit SEGA bei diesem Projekt schließt sich der Kreis – ich lege den Rennsport in die Hände von mehr Menschen, so wie er für mich begonnen hat.“

„Die Fan-Kampagne Racing Around the World verkörpert alles, was die Fans an Sonic lieben: sein superschnelles Tempo, seine kühne Persönlichkeit und seine Fähigkeit, die Fans dazu zu inspirieren, an ihre Grenzen zu gehen“, so Marcella Churchill, Vice President des Brand Marketing bei SEGA/ATLUS. „Unsere Partnerschaft mit Red Bull liefert einen spannenden Stunt-Rennfilm, der Schlüsselelemente aus dem Sonic-Universum für Fans weltweit zum Leben erweckt. Wir hoffen, dass er die Fans näher zusammenbringt und es ihnen ermöglicht, den Nervenkitzel der Welt von Sonic Racing wie nie zuvor zu erleben.“

Den Trailer findet ihr hier:

Im Rahmen von Racing Around the World können sich die Fans zudem auf neue, vom Rennsport inspirierte Markenpartnerschaften, bevorstehende Mobilspiel-Events, Fanartikel und vieles mehr freuen. Auf der offiziellen Webseite von Racing Around the World findet ihr Neuigkeiten, Updates und Medien zu den diesjährigen Markenprogrammen.