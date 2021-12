Sonic the Hedgehog: SEGA kündigt Sonic-Partnerschaft mit Tesla an

Autor:, in / Sonic the Hedgehog

Sonic-Fans sind elektrisiert! SEGA kündigt eine neue Partnerschaft mit Tesla an: Sonic the Hedgehog 1, das Spiel, mit dem alles begann, wird bald auf der fahrzeugeigenen Spielekonsole von Tesla verfügbar sein – sowohl in aktuellen, als auch in den kommenden Modellen.

Passagiere werden zu Gamern und rasen in Windeseile durch die klassischen Gebiete des kultigen Sonics, um Feinde zu besiegen und die Welt vor dem bösen Dr. Eggman zu retten – und das alles bequem im eigenen Auto!

Sonic the Hedgehog 1 wird bald auf allen Tesla-Modellen in der umfangreichen Spielbibliothek verfügbar sein und kann somit auf den eingebauten Bildschirmen gespielt werden. Über den USB-Anschluss der Fahrzeuge kann ein Handheld-Controller genutzt werden.

Egal wohin es geht, Sonic ist mit dabei!