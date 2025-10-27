Sonic the Hedgehog: Sonic Team plant Zukunft der Reihe mit detaillierten Entwicklungs-Roadmaps

Nach dem erfolgreichen Start von Sonic Racing: CrossWorlds sprach Sonic-Teamleiter Takashi Iizuka auf der Brasil Game Show 2025 über den strukturierten Entwicklungsprozess des Studios.

Laut Iizuka erstellt das Team zunächst eine umfassende Roadmap mit möglichen Projekten der Sonic-Reihe, um anschließend festzulegen, welches Spiel als Nächstes realisiert werden soll.

Sobald diese Entscheidung getroffen ist, werden die benötigten Ressourcen gezielt zugeteilt. Auch Sonic Racing: CrossWorlds entstand auf Grundlage dieses Systems, da das Team bewusst den Rennaspekt der Marke wiederbeleben wollte.

Für das aktuelle Jahr habe man sich darauf konzentriert, Sonics Präsenz im Rennspielgenre zu stärken, während bereits Pläne für kommende Projekte in Arbeit seien.

Details über den zeitlichen Umfang der Roadmaps oder künftige Titel nannte Iizuka jedoch nicht. Parallel dazu gab Sega bekannt, dass Sonic Racing: CrossWorlds seit seiner Veröffentlichung im September über eine Million Exemplare verkauft hat. Zusätzlich wurde der Charakter Joker aus Persona 5 als spielbare Figur eingeführt, begleitet von drei neuen Musiktiteln aus dem Rollenspiel.