Sonic the Hedgehog: Verschollenes Footage gefunden

Es gab keinen Mangel an Sonic The Hedgehog-Spielen während der 2000er Jahre, aber ein obskurer Titel, der der Aufmerksamkeit aller außer den treuesten Fans entgangen sein könnte, ist Sonic Kart 3DX, ein Rennspiel, das auf den meisten Plattformen nicht verfügbar war. Exklusiv für Segas Sonic Cafe Service in Japan während der frühen 2000er Jahre, war das mobile Spiel ein einfacher Abstecher in das Rennspiel-Genre, und man dachte, es sei verloren, als der Service in den späten 2000er Jahren eingestellt wurde.

Wie von GamesRadar entdeckt, ist Filmmaterial des Spiels auf einem japanischen YouTube-Kanal erschienen. Das Video wurde bereits im Dezember 2020 hochgeladen. Zwei Next-Gen-Konsolen-Launches während eines sehr geschäftigen vierten Quartals führen dazu, dass skurrile Spiele wie Sonic Kart 3DX unter dem Radar verschwinden.

Es ist ein interessanter Blick auf den Nachfolger von Sonic Racing Kart, das ebenfalls ein Sonic Cafe-Exklusivtitel war. Segas ikonisches Maskottchen in einem Fahrzeug zu sehen, das eine Geschwindigkeit erreicht, die im Vergleich zur Geschwindigkeit von Sonic eisig wäre, ist eine interessante Reise in die Vergangenheit.

Die Dreharbeiten für eine Fortsetzung des Blockbuster-Films haben begonnen und die Figur feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Sega hat bestätigt, auf der diesjährigen E3 im Juni, die nur digital stattfindet, zu erscheinen und kündigt vielleicht im nächsten Monat ein neues Sonic-Spiel an.