Sonic the Hedgehog: Waze-App-Integration ab sofort verfügbar

Sonic wird ein Teil von Waze – App-Integration ab sofort verfügbar! Waze-Nutzer können jetzt mit dem blauen Igel durch den Verkehr sausen.

SEGA of America, Inc. und Waze haben sich zusammengeschlossen, um Autofahrern ein völlig neues Fahrerlebnis zu bieten: Sonic the Hedgehog, die ikonische Videospiellegende, kommt zu Waze.

Waze-Nutzer auf der ganzen Welt können ihre Fahrten jetzt mit Sonic-Features genießen, die direkt vom blauen Dauer(b)renner selbst inspiriert sind, darunter:

Sonic-Sprachnavigation: Fans können nun Sonics Stimme in Englisch oder Französisch aktivieren. Mit seiner typischen Coolness und seinem Selbstvertrauen führt er euch sicher ans Ziel.

Fans können nun Sonics Stimme in Englisch oder Französisch aktivieren. Mit seiner typischen Coolness und seinem Selbstvertrauen führt er euch sicher ans Ziel. Sonic-Themen-Icons: Verwandelt euer Fahrzeug in der App in den legendären „Speedster Lightning“ aus SEGAs neuestem Rennspiel Sonic Racing: CrossWorlds™. Außerdem könnt ihr die Stimmung „Energiegeladen“ auswählen (so wie ihr auf der Waze-Karte erscheint), um eurer Fahrt eine Extraportion Sonic-Persönlichkeit zu verleihen.

Die Sonic the Hedgehog-Integration auf Waze ist ab sofort verfügbar. Während SEGA sich auf die Feierlichkeiten zu Sonics 35. Jubiläum vorbereitet, dürfen sich Fans im kommenden Jahr auf weitere spannende Ankündigungen freuen. Und egal ob man langjähriger Sonic-Fan ist oder den beliebten Igel gerade erst entdeckt – die Zusammenarbeit zwischen Sonic und Waze bringt mehr Spaß auf jeder Fahrt.