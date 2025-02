Sonic X Shadow Generations: 2 Millionen Einheiten verkauft

Autor:, in / Sonic X Shadow Generations

SEGA hat bekannt gegeben, dass Sonic X Shadow Generations weltweit über 2 Millionen Einheiten verkauft hat.

Das Spiel, das am 25. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht wurde, kombiniert eine überarbeitete Version von Sonic Generations mit dem neuen Titel Shadow Generations. In letzterem übernimmt der Spieler die Kontrolle über Shadow, der durch dynamische Umgebungen rast.

Bereits am Veröffentlichungstag wurden über eine Million Einheiten verkauft.