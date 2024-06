Sonic X Shadow Generations: Alle Versionen im Detail vorgestellt

Autor:, in / Sonic X Shadow Generations

Sonic X Shadow Generations erscheint am 25. Oktober 2024. Hier gibt es alle Versionen im Detail und 16 neue Screenshots für euch.

Eine brandneue Sammlung mit zwei Spielerlebnissen – einem für Shadow the Hedgehog und einem für Sonic the Hedgehog – ist mit Sonic X Shadow Generations demnächst für Konsole und PC erhältlich.

SEGA hat während des Livestreams zum Summer Game Fest 2024 angekündigt, dass Sonic X Shadow Generations am 25. Oktober 2024 sowohl als digitales als auch als physisches Produkt erscheint und für einen Preis ab 49,99 Euro vorbestellt werden kann, wie wir bereits berichtet haben.

Jetzt wurden Details zu den einzelnen Versionen und 16 neue Screenshots zu Sonic X Shadow Generations veröffentlicht.

Zur Feier dieser Ankündigung enthüllte SEGA einen neuen Trailer, in dem mehr von der rasanten Action in Sonic X Shadow Generations zu sehen ist. Den Trailer könnt ihr euch noch einmal hier anschauen:

Mit der Digital Deluxe Edition von Sonic X Shadow Generations können Fans drei Tage früher spielen und erhalten kultige Musikstücke aus älteren Spielen, einen auf Konzeptzeichnungen basierenden Terios-Skin, tolles Artwork, einen Extra-Level, einen Shadow-Skin und mehr.

Sonic-Fans können die Digital Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition von Sonic X Shadow Generations auch vorbestellen und damit einen Legacy-Skin für Sonic erhalten, der von dessen Aussehen in Sonic Adventure inspiriert ist.

Wer die Physical Day One Edition vorbestellt, erhält zusätzlich zum Legacy-Skin für Sonic noch das Tagebuch von Gerald Robotnik – ein 28-seitiges Notizbuch, in dem Gerald seine persönlichsten Gedanken und Zeichnungen festhielt, während er Shadow the Hedgehog und die ARK-Weltraumstation erschuf.

Sonic X Shadow Generations – Digital Standard Edition – 49,99 Euro

Hauptspiel (digital)

Playstation-exklusiver Bonus: Erweiterte Prolog-Animationen mit gelöschten Szenen (nur für PS4 und PS5)

VORBESTELL-BONUS: Sonic Adventure-Skin

Sonic X Shadow Generations – Physical Day One Edition – 49,99 Euro

Hauptspiel (nur physisch)

Playstation-exklusiver Bonus: Erweiterte Prolog-Animationen mit gelöschten Szenen (nur für PS4 und PS5)

VORBESTELL-BONUS: Sonic Adventure-Skin und Gerald Robotniks Tagebuch (28 Seiten)

Sonic X Shadow Generations – Digital Deluxe Edition – 59,99 Euro

Hauptspiel (nur digital)

Playstation-exklusiver Bonus: Erweiterte Prolog-Animationen mit gelöschten Szenen (nur für PS4 und PS5)

VORBESTELL-BONUS: Sonic Adventure-Skin

Digital Deluxe-Saisonpass: Spielzugang drei Tage früher Zusätzlicher Charakter-Skin und Level für Shadow (ab Weihnachten 2024) Terios-Skin Paket mit zusätzlicher Hintergrundmusik Digitales Artbook + Soundtrack Fähigkeitenpunkte (Sonic Generations)

Führt Shadow durch eine brandneue Story-Kampagne mit nie zuvor gesehenen Fähigkeiten, die beweisen, warum er als Ultimative Lebensform bekannt ist. Rase durch legendäre Level aus Shadows Vergangenheit, entdecke versteckte Geheimnisse in einer großen Zentralwelt und schalte neue Kräfte frei, um Black Doom zu besiegen.

Außerdem enthält Sonic X Shadow Generations ein komplettes Remaster des gefeierten Zeitreiseabenteuers SONIC GENERATIONS mit einer Sammlung der beliebtesten 3D- und 2D-Level, jetzt mit verbesserter Grafik und neuem Bonusmaterial.

Hauptmerkmale:

Shadows Rückkehr In diesen neuen, eigenständigen Kampagne kehrt Shadows Erzfeind, Black Doom, zurück, um die Welt zu erobern. Shadow muss in die Vergangenheit reisen, sich schmerzhaften Erinnerungen stellen und dunkle Kräfte freisetzen.

Shadow 2.0 Nutze Shadows neue Doom-Kräfte, um Gegnermassen zu besiegen und Plattformen zu meistern. Surfe übers Wasser, fliege über Hindernisse und halte mit Chaos Control die Zeit an!

Reise durch Zeit und Dimensionen Erlebe klassische Level aus Shadows alten Abenteuern erneut und rase durch schwindelerregende, von Black Doom verbogene 3D- und 2D-Level, während Shadow versucht, die Zeitlinie zusammenzufügen und die bösen Pläne seines Erzfeinds zu durchkreuzen.

Erkunde den neuen Weißen Raum Erlebe eine brandneue Zentralwelt, inspiriert von den offenen Zonen in Sonic Frontiers™. Je mehr Kräfte du mit Shadow freischaltest, desto besser kann er die Geheimnisse dieser Welt entdecken!

Das Beste aus beiden Welten in einem Remaster Wirbelsprinte durch beliebte 3D- und 2D-Versionen legendärer Level aus alten Sonic-Spielen, jetzt mit verbesserter Grafik und überarbeiteten Sequenzen.

Neue Sammelobjekte, Bonusinhalte und mehr! Rette die überall versteckten Chao, erreiche die Flipper-Höchstpunktzahl in der Casino Night Zone, wirf im Museum einen Blick hinter die Kulissen und entdecke Illustrationen, Musik und mehr!



Sonic X Shadow Generations kann ab heute vorbestellt werden.

Sonic X Shadow Generations Vorbestellung