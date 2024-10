Sonic X Shadow Generations: Episode 2 von Dark Beginnings veröffentlicht

Autor:, in / Sonic X Shadow Generations

Sonic Team hat die zweite Episode der Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings Prolog-Animation veröffentlicht, in der Shadow the Hedgehog in seine tragische Vergangenheit eintaucht, um sich den Ursprüngen seiner quälenden Albträume von Konflikten und Verlusten zu stellen.

In Episode 2 gerät Shadow auf seiner Suche nach Antworten ins Kreuzfeuer mit seinen Verbündeten und Dr. Eggman und muss sich fragen, ob seine Suche nach einem Abschluss die damit verbundenen Risiken wert ist.

Die dritte und letzte Folge von Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings wird am 10. Oktober 2024 ausgestrahlt.