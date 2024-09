Sonic X Shadow Generations: Filmpaket mit Keanu Reeves

Autor:, in / Sonic X Shadow Generations

Käufer der Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe Edition erhalten das Sonic The Hedgehog 3 Filmpaket mit der Stimme von Keanu Reeves

SEGA hat das Sonic The Hedgehog 3 – Filmpaket zu Sonic X Shadow Generations vorgestellt, das in der Digital Deluxe Edition enthalten ist.

Am 12. Dezember können alle Besitzer der Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe in die Rolle von Shadow schlüpfen und ein einzigartiges Level spielen, inspiriert vom neuen Film Sonic The Hedgehog 3 – mit der Stimme von Keanu Reeves.

Sonic X Shadow Generations wird am 25. Oktober 2024 sowohl digital als auch physisch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Systeme der Nintendo Switch-Familie sowie PC erscheinen und ab 49,99 € (Amazon) erhältlich sein.