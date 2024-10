Sonic X Shadow Generations: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse

Autor:, in / Sonic X Shadow Generations

Zu den Neuerscheinungen in dieser Woche gehört SEGAs Sonic X Shadow Generations. Das Jump ’n’ Run wird am Freitag für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.

Bereits jetzt ist das Embargo für die Berichterstattung gefallen. Erste Testberichte der Fachpresse sind online gegangen und damit auch die ersten Wertungen.

Wie die Fachpresse Sonic X Shadow Generations bewertet hat, gibt der Medaillenspiegel preis.

Sonic X Shadow Generations – Medaillenspiegel

IGN 9/10

Hobby Consolas 90/100

Game Rant 9/10

Shacknews 8/10

GamingBolt 8/10

TheSixthAxis 8/10

DualShockers 7,5/10

Press Start 7/10

GameSpot 6/10

Wertungen 5/5

VG247 4/5

Eurogamer 3/5