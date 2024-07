Sonic X Shadow Generations: Neuer Vorbesteller-Bonus offenbart

Autor:, in / Sonic X Shadow Generations

Wenn das keine feine Sache ist: Die Nachfrage war so groß, dass den Vorbestellungen von Sonic X Shadow Generations nun ein weiterer Bonus beiliegt.

Eigentlich stand bereits fest, welche Boni die verschiedenen Vorbesteller-Editionen von Sonic X Shadow Generations enthalten wird. Nun enthalten die physischen Editionen alle einen weiteren Bonus.

Wie über den offiziellen Account bei X (ehemals Twitter) mitgeteilt wurde, sei die Nachfrage so groß gewesen, dass alle physischen Vorbestellungen von Sonic X Shadow Generations ein Wendecover enthalten, dessen Rückseite das japanische Artwort für das Spiel enthält.

„Doppelt so viel Kunst, doppelt so viel Spaß“, hieß es dazu in dem Post.

Dazu schrieb Social Media Managerin Katie Chrzanowski im Rahmen eines Reposts, dass das Social-Media-Team (und viele weitere Personen intern) durchaus auf die Community hören und um Dinge kämpfen würden. Nicht immer sei es möglich und es gebe einen schmalen Grat zwischen inspirierendem und entmutigendem Feedback, aber man sei immer bemüht.