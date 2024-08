Sonic X Shadow Generations: SEGA zeigt neuen Doom-Kraft-Trailer

Autor:, in / Sonic X Shadow Generations

Sonic Team feiert SEGAs Rückkehr zur gamescom 2024 und hat heute einen neuen Trailer für Sonic X Shadow Generations veröffentlicht, der ganz im Zeichen von Shadows brandneuen Doom-Kräften steht.

Vom Gleiten übers Wasser bis hin zum Fliegen über Hindernisse – der Trailer zeigt eine Fülle von rasantem Gameplay und gewährt einen Einblick in all die neuen Fähigkeiten, Level wie Chaos Island aus Sonic Frontiers™ und Boss-Kämpfe, auf die sich Fans der Serie in diesem Herbst freuen können.

Den Trailer gibt es hier:

Als Teil des Auftritts von SEGA auf der gamescom 2024 wird Sonic Team vom 21. bis 25. August mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten sein und Besuchern die erste Gelegenheit bieten, Sonic X Shadow Generations selbst auszuprobieren und Fotos mit dem Sonic-Maskottchen zu machen.