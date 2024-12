Sonic X Shadow Generations: Sonic the Hedgehog 3 Filmpaket ab sofort verfügbar

Autor:, in / Sonic X Shadow Generations

Das Sonic the Hedgehog 3 Filmpaket ist ab sofort in Sonic X Shadow Generations verfügbar.

Von SEGA weht heute eine Ankündigung ins Haus: Ab sofort erscheint das Sonic the Hedgehog 3 Filmpaket zu Sonic X Shadow Generations für alle Besitzer der Digital Deluxe Edition, und zwar auf PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, der Nintendo Switch-Familie und PC.

Spieler, die bereits die Digital Deluxe Edition besitzen oder das Digital Deluxe Upgrade erwerben, können den neuen Look als Shadow annehmen und ein einzigartiges Level spielen – inspiriert vom neuen Film Sonic The Hedgehog 3 mit der Stimme von Keanu Reeves! Das neue Level ist vom Weißen Raum in Shadow Generations aus zugänglich.