Sonic X Shadow Generations: Takashi Iizuka wünscht sich ein Sonic-RPG

Wenn sich der Sonic Team-Boss Takashi Iizuka etwas für die Zukunft wünscht, dann ist das ein Sonic the Hedgehog-RPG.

Mit Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood erschien einst ein RPG für Nintendo DS, doch gerade das einzige RPG, durch das Sonic huscht, wurde nicht von SEGA entwickelt. In einem Interview mit Good Vibes Gaming offenbarte Takashi Iizuka nun, dass es schön wäre, eines Tages ein Sonic the Hedgehog-RPG auch intern zu entwickeln.

Persönlich schätze er Rollenspiele sehr, so der Sonic-Boss. Das RPG-Format biete eine Menge Spaß. Seit 30 Jahren denke er darüber nach, dass man noch an keinem Sonic-RPG gearbeitet habe und stelle sich die Frage nach dem Warum. Wie käme man seit 30 Jahren ohne RPGs aus?

Genau deshalb hoffe er, dass er noch vor Rentenantritt an einem Sonic-RPG arbeiten dürfe, wenngleich es bei SEGA hierfür derzeit keine Pläne gebe.

Das nächste Sonic the Hedgehog-Spiel ist übrigens Sonic X Shadow Generations, das am 25. Oktober 2024 erscheint.