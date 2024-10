Sonic X Shadow Generations: Umfang vergleichbar mit Sonic Generations

Am 25. Oktober startet mit Sonic X Shadow Generations ein brandneues Abenteuer aus dem Sonic-Universum auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Diesmal allerdings mit Shadow the Hedgehog in der Hauptrolle.

Im Gespräch mit Famitsu verriet Sonic Team-Produzent Shun Nakamura auf wie viel Stunden Spielspaß sich Sonic-Fans gefasst machen können. Laut ihm wird der Umfang in etwa vergleichbar mit dem von Sonic Generations ausfallen:

„Es kommt darauf an, wie man spielt“, so Nakamura, „aber ich denke, der Spielumfang von Shadow Generations ist ungefähr derselbe wie der von Sonic Generations oder vielleicht ein bisschen weniger. Wenn man beides spielt, kann man es lange genießen. In der Vergangenheit gab es nur Sonic Generations, also ist es ein großartiges Angebot.“

Auf HowLongToBeat wir die Spielzeit des 2011 veröffentlichten Sonic Generations mit durchschnittlich 5,5 Stunden für die Story sowie 16 Stunden für das komplette Spiel angegeben.

Spieler von Sonic X Shadow Generations erwartet somit dank dem ebenfalls beiliegenden Remaster zu Sonic Generations eine mögliche Spielzeit von etwa 30 Stunden.