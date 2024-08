Sonic X Shadow Generations: Zweites OST-Video veröffentlicht

Autor:, in / Sonic X Shadow Generations

SEGA teilt neues OST-Video für Space Colony ARK in Sonic X Shadow Generations.

SEGA hat das zweite OST-Video zu Sonic X Shadow Generations veröffentlicht, in dem der Track aus Space Colony ARK: Act 1 im Mittelpunkt steht. Ursprünglich wurde es von Jun Senoue komponiert und von Jun Senoue und TeddyLoid geremixt.

Im Video zu sehen sind auch animierte Bilder von Shadow sowie dem Level.

Hier könnt ihr euch den Remix anhören:

Sonic X Shadow Generations wird am 25. Oktober 2024 sowohl digital als auch physisch für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, die Systeme der Nintendo Switch-Familie sowie PC erscheinen und ab €49.99 erhältlich sein.

Fans können das Spiel jetzt vorbestellen und einen Legacy-Skin für den modernen Sonic bekommen, inspiriert von seinem Aussehen in Sonic Adventure. Wer die Digital Deluxe Edition erwirbt, erhält drei Tage früher Zugang zum Spiel und zusätzliche Inhalte. Außerdem erhält jeder, der die Physical Day One Edition vorbestellt, zusätzlich das 28-seitige Tagebuch von Gerald Robotnik, in dem er seine Erfahrungen bei der Erschaffung von Shadow und der ARK-Weltraumstation festhält.