SONY: 26-Milliarden-Dollar-Angebot für Paramount

Gemeinsam mit einer Investmentfirma hat SONY ein Angebot zur Übernahme von Paramount in Höhe von 26 Milliarden Dollar abgegeben.

Laut einem Bericht des Wall Street Journals hat SONY ein offizielles Angebot zur Übernahme von Paramount Global abgegeben.

Via Forbes heißt es, Tony Vinciquerra, CEO von Sony Pictures, und Aaron Sobel, Partner bei der Investmentfirma Apollo Global Management, gaben am Mittwoch ein Angebot in Höhe von 26 Milliarden Dollar ab.

Apollo macht bereits im März ein ähnliches Angebot. Doch ein eingesetztes Komitee lehnte nach Prüfung des Angebots in Höhe von 27 Milliarden Dollar ab.

Jetzt scheint Apollo mit SONY einen erfahrenen Riesen aus dem Film- und Fernsehgeschäft ins Boot geholt zu haben. Bei einer Übernahme, so heißt es, wäre SONY der Mehrheitsaktionär, während Apollo nur eine Minderheitsbeteiligung behalten würde.