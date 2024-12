SONY: 30 Jahre PlayStation im Video gefeiert

Sony hat ein neues Video veröffentlicht und feiert 30 Jahre PlayStation. Gratulation!

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Ein neues PlayStation 5-Update ermöglicht es Spielern zusätzlich, ihre Startanimation und Audio an die Animationen von PS1, PS2, PS3 oder PS4 anzupassen, um das 30. Jubiläum der PlayStation zu feiern.

Hier ein Video dazu:

a new PS5 update has brought back the original PS1 boot up screen and sounds to celebrate 30 years of PlayStation. You can also customize the home screen with sounds and designs from a variety of different PlayStation console generations pic.twitter.com/kMl7DjbfNL

— Tom Warren (@tomwarren) December 2, 2024