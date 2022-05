SONY: Abschluss der Bungie-Übernahme bis Dezember erwartet

Nach zahlreichen großen Übernahmen innerhalb der Gaming-Branche wurde auch SONY Anfang des Jahres aktiv und verkündete die Übernahme des Destiny-Entwicklerstudios Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar.

Wie das Unternehmen nun in seinen vierteljährlichen Finanzbericht verriet, wird der Abschluss der Übernahme, welche aktuell noch von der Federal Trade Commission untersucht wird, aller Voraussicht nach in das dritte Quartal des aktuellen Geschäftsjahrs fallen. Dieses umfasst den Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2022.

„Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass die Übernahme von Bungie, Inc., die derzeit von der zuständigen Behörde geprüft wird, im dritten Quartal, welches am 31. Dezember 2022 endet, abgeschlossen sein wird“, schreibt SONY in seinem Bericht.