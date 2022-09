SONY: Activision-Übernahme könnte PlayStation erheblich schwächen

Autor:, in / SONY

Gestern hat die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) ihre Bedenken zum Zusammenschluss von Activision Blizzard und Microsoft bekannt gemacht.

Zu den Bedenken gehört auch, dass die Übernahme für PlayStation eine erhebliche Schwächung bedeuten könnte.

In einer aus 35 Punkten bestehenden Zusammenfassung, fasst die CMA zahlreiche Bedenken an, die in einer zweiten Phase der Untersuchung enden könnte, sollten diese nicht ausgeräumt werden können. Zur Wettbewerbsfähigkeit von Sony heißt es dazu:

„Die CMA ist besorgt, dass die vollständige Kontrolle über diesen mächtigen Katalog, insbesondere angesichts der bereits starken Position von Microsoft bei Spielkonsolen, Betriebssystemen und Cloud-Infrastrukturen, dazu führen könnte, dass Microsoft den Verbrauchern schadet, indem es die Wettbewerbsfähigkeit von Sony – Microsofts engstem Spiele-Rivalen – beeinträchtigt.“ „Die CMA ist der Ansicht, dass kurz- bis mittelfristig der Hauptkonkurrent, der von diesem Verhalten betroffen sein könnte, Sony wäre. Es gibt Hinweise darauf, dass Microsoft und Sony in Bezug auf Inhalte, Zielgruppe und Konsolentechnologie in engem Wettbewerb zueinander stehen.“

Die Behörde ist auch der Ansicht, dass sich die Übernahme beim Kauf der nächsten Konsolengeneration nachteilig für Sony auswirken könne, wenn Spieler lieber zur Xbox greifen. Die Gefahr, dass ein Wegfall von Call of Duty erhebliche Einbußen bei Einnahmen und Nutzern haben könnte, wird als Begründung aufgeführt.

„PlayStation hat derzeit einen größeren Anteil am Markt für Konsolenspiele als Xbox, aber die CMA ist der Ansicht, dass Call of Duty so wichtig ist, dass der Verlust des Zugangs zu diesem Spiel (oder der Verlust des Zugangs zu wettbewerbsfähigen Bedingungen) erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen und die Nutzerbasis von Sony haben könnte.“ „Diese Auswirkungen dürften vor allem bei der Markteinführung der nächsten Konsolengeneration zu spüren sein, wenn die Spieler sich neu entscheiden, welche Konsole sie kaufen wollen. Die CMA ist der Ansicht, dass der Zusammenschluss daher Microsofts engsten Konkurrenten erheblich schwächen könnte, was dem allgemeinen Wettbewerb im Bereich der Konsolenspiele abträglich wäre.“

Die CMA führt auch das Argument auf, dass Microsoft durch das Anbieten der Spiele von Activision Blizzard im Game Pass die Konkurrenz ausschließen könne.

„Da der Markt für Abonnement-Gaming-Dienste mit mehreren Spielen wächst, könnte Microsoft seine Kontrolle über die Inhalte von Activision Blizzard nutzen, um Konkurrenten auszuschließen, einschließlich neuer und zukünftiger Marktteilnehmer im Gaming-Bereich sowie etablierterer Akteure wie Sony.“