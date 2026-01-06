SONY: Afeela 1 bringt Gaming‑Welten ins Auto

13 Autor: , in News / SONY
Image: SONY / Copyright 2026 Sony Honda Mobility Inc.

PlayStation‑Power auf Rädern: Afeela 1 von SONY und Honda wird zum Gaming‑Cockpit.

Der Sony Honda Afeela 1 rückt mit Astro Bot und God of War Ragnarok zwei der bekanntesten PlayStation‑Marken direkt ins digitale Cockpit und verschmelzt Gaming und Mobilität. Der futuristische Wagen nutzt PlayStation‑Welten, um das Fahrerlebnis mit ikonischen Sounds und visuellen Elementen aufzuwerten.

Im Mittelpunkt steht der Afeela 1, der mit Themes ausgestattet wird, die auf Astro Bot, God of War Ragnarok und weiteren PlayStation‑Titeln basieren. Der Wagen bietet ihm die Möglichkeit, das Dashboard mit passenden Wallpapers und eigens gestalteten E‑Motor‑Sounds zu personalisieren.

Sony beschreibt diese Features als eine audiovisuelle Erfahrung, die gezielt Gaming‑Fans ansprechen soll und den Afeela 1 klar als Entertainment‑Plattform positioniert.

Der Afeela 1 erscheint Ende 2026 zu einem Einstiegspreis von 102.900 Dollar, während das Origin‑Modell 2027 ab 89.900 Dollar folgt. Beide Varianten können bereits mit einer Anzahlung von 200 Dollar reserviert werden.

Sony Honda Mobility integriert zudem PS Remote Play, wodurch er seine PS4 oder PS5 direkt über das In‑Vehicle‑Infotainment des Afeela 1 fernsteuern kann. Das System nutzt ein integriertes Display und hochwertige Audio‑Technik, um Spiele unterwegs zugänglich zu machen, sei es im geparkten Auto oder während langer Fahrten für die Mitreisenden.

Laut Sony Honda Mobility soll der Afeela 1 den Innenraum in einen emotionalen Erlebnisraum verwandeln. Die Integration von PS Remote Play wird als zentraler Schritt beschrieben, um Reisen zu einem neuen Entertainment‑Level zu führen und die Verbindung zwischen Fahrzeug und PlayStation‑Ökosystem zu vertiefen.

Quelle
  1. MaTrial3003 86660 XP Untouchable Star 3 | 06.01.2026 - 14:33 Uhr

    Wisst ihr noch früher, als man mit dem Auto einfach nur von A nach B gefahren ist

    0
  2. Katanameister 287800 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.01.2026 - 14:38 Uhr

    Kann mit sowas nichts anfangen, Auto fahren und zocken sind klar getrennt und sollten es auch bleiben in Zukunft.

    1
    • Simon667 21485 XP Nasenbohrer Level 1 | 06.01.2026 - 16:59 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Sehe ich auch so. Sicherlich für Kinder hinten im Auto ganz schön, da zocken zu können, aber alles andere, völlig unnötig, wenn man mich fragt. Vor allem ikonische Sounds, E-Motor-Sounds, Wallpaper. Völlig irrelevant für mich.

      Aber das mag jeder anders sehen.

      0
  3. Grandaddy Purple 1740 XP Beginner Level 1 | 06.01.2026 - 14:42 Uhr

    Aha die Haupt-Features vom Auto sind also Themes und Playstation gaming. So ein Quatsch. Wann soll ich bitte im Auto Video-Spiele zocken? So lange ich noch selber fahren muss, bringt es mir überhaupt nichts. Und Themes? Hat für mich so viel Relevanz wie der Schminkspiegel. Also gar keine. Ich bin offensichtlich nicht deren Zielgruppe

    0
  4. Robilein 1196970 XP Xboxdynasty Legend Gold | 06.01.2026 - 14:46 Uhr

    Halte ich eher für Quatsch. Beim Autofahren gibt es andere Prioritäten. Eher unnütz alles.

    1
  5. bk493 36210 XP Bobby Car Raser | 06.01.2026 - 15:01 Uhr

    Hat was von Pimp my Ride damals, die haben auch reihenweise Gamecubes etc. in die Autos gebaut 😅

    0
  8. Hey Iceman 854305 XP Xboxdynasty All Star Platin | 06.01.2026 - 15:52 Uhr

    JA ja und der Papa will mal wegfahren und da ist der Akkku wegen den Kids leer 😅

    0
  9. Gunslinger 34730 XP Bobby Car Geisterfahrer | 06.01.2026 - 16:06 Uhr

    Mehr als Musik brauch ich im Auto wirklich nicht an Infotainment… nicht alles was man mache kann muss man auch machen…

    0

