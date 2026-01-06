SONY: Afeela 1 bringt Gaming‑Welten ins Auto

Der Sony Honda Afeela 1 rückt mit Astro Bot und God of War Ragnarok zwei der bekanntesten PlayStation‑Marken direkt ins digitale Cockpit und verschmelzt Gaming und Mobilität. Der futuristische Wagen nutzt PlayStation‑Welten, um das Fahrerlebnis mit ikonischen Sounds und visuellen Elementen aufzuwerten.
Im Mittelpunkt steht der Afeela 1, der mit Themes ausgestattet wird, die auf Astro Bot, God of War Ragnarok und weiteren PlayStation‑Titeln basieren. Der Wagen bietet ihm die Möglichkeit, das Dashboard mit passenden Wallpapers und eigens gestalteten E‑Motor‑Sounds zu personalisieren.
Sony beschreibt diese Features als eine audiovisuelle Erfahrung, die gezielt Gaming‑Fans ansprechen soll und den Afeela 1 klar als Entertainment‑Plattform positioniert.
Der Afeela 1 erscheint Ende 2026 zu einem Einstiegspreis von 102.900 Dollar, während das Origin‑Modell 2027 ab 89.900 Dollar folgt. Beide Varianten können bereits mit einer Anzahlung von 200 Dollar reserviert werden.
Sony Honda Mobility integriert zudem PS Remote Play, wodurch er seine PS4 oder PS5 direkt über das In‑Vehicle‑Infotainment des Afeela 1 fernsteuern kann. Das System nutzt ein integriertes Display und hochwertige Audio‑Technik, um Spiele unterwegs zugänglich zu machen, sei es im geparkten Auto oder während langer Fahrten für die Mitreisenden.
Laut Sony Honda Mobility soll der Afeela 1 den Innenraum in einen emotionalen Erlebnisraum verwandeln. Die Integration von PS Remote Play wird als zentraler Schritt beschrieben, um Reisen zu einem neuen Entertainment‑Level zu führen und die Verbindung zwischen Fahrzeug und PlayStation‑Ökosystem zu vertiefen.
13 Kommentare
Wisst ihr noch früher, als man mit dem Auto einfach nur von A nach B gefahren ist
Und man im Auto mit Kindern rauchend und nicht angeschnallt durch die Gegend gecruist ist?
Oh man, die guten alten Zeiten
Wenn du das so siehst. 🤷
Kann mit sowas nichts anfangen, Auto fahren und zocken sind klar getrennt und sollten es auch bleiben in Zukunft.
Sehe ich auch so. Sicherlich für Kinder hinten im Auto ganz schön, da zocken zu können, aber alles andere, völlig unnötig, wenn man mich fragt. Vor allem ikonische Sounds, E-Motor-Sounds, Wallpaper. Völlig irrelevant für mich.
Aber das mag jeder anders sehen.
Aha die Haupt-Features vom Auto sind also Themes und Playstation gaming. So ein Quatsch. Wann soll ich bitte im Auto Video-Spiele zocken? So lange ich noch selber fahren muss, bringt es mir überhaupt nichts. Und Themes? Hat für mich so viel Relevanz wie der Schminkspiegel. Also gar keine. Ich bin offensichtlich nicht deren Zielgruppe
Die Zielgruppe ist mir hier auch nicht bewusst🤔
Halte ich eher für Quatsch. Beim Autofahren gibt es andere Prioritäten. Eher unnütz alles.
Hat was von Pimp my Ride damals, die haben auch reihenweise Gamecubes etc. in die Autos gebaut 😅
Das sind heutzutage fahrende Computer für Nerds.
Was für ein Blödsinn.sofern man nicht im Auto wohnt
JA ja und der Papa will mal wegfahren und da ist der Akkku wegen den Kids leer 😅
Mehr als Musik brauch ich im Auto wirklich nicht an Infotainment… nicht alles was man mache kann muss man auch machen…