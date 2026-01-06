SONY: Afeela 1 bringt Gaming‑Welten ins Auto

Der Sony Honda Afeela 1 rückt mit Astro Bot und God of War Ragnarok zwei der bekanntesten PlayStation‑Marken direkt ins digitale Cockpit und verschmelzt Gaming und Mobilität. Der futuristische Wagen nutzt PlayStation‑Welten, um das Fahrerlebnis mit ikonischen Sounds und visuellen Elementen aufzuwerten.

Im Mittelpunkt steht der Afeela 1, der mit Themes ausgestattet wird, die auf Astro Bot, God of War Ragnarok und weiteren PlayStation‑Titeln basieren. Der Wagen bietet ihm die Möglichkeit, das Dashboard mit passenden Wallpapers und eigens gestalteten E‑Motor‑Sounds zu personalisieren.

Sony beschreibt diese Features als eine audiovisuelle Erfahrung, die gezielt Gaming‑Fans ansprechen soll und den Afeela 1 klar als Entertainment‑Plattform positioniert.

Der Afeela 1 erscheint Ende 2026 zu einem Einstiegspreis von 102.900 Dollar, während das Origin‑Modell 2027 ab 89.900 Dollar folgt. Beide Varianten können bereits mit einer Anzahlung von 200 Dollar reserviert werden.

Sony Honda Mobility integriert zudem PS Remote Play, wodurch er seine PS4 oder PS5 direkt über das In‑Vehicle‑Infotainment des Afeela 1 fernsteuern kann. Das System nutzt ein integriertes Display und hochwertige Audio‑Technik, um Spiele unterwegs zugänglich zu machen, sei es im geparkten Auto oder während langer Fahrten für die Mitreisenden.

Laut Sony Honda Mobility soll der Afeela 1 den Innenraum in einen emotionalen Erlebnisraum verwandeln. Die Integration von PS Remote Play wird als zentraler Schritt beschrieben, um Reisen zu einem neuen Entertainment‑Level zu führen und die Verbindung zwischen Fahrzeug und PlayStation‑Ökosystem zu vertiefen.