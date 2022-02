SONY: Aktie sinkt nach enttäuschenden PS5-Verkäufen und Prognosen

Autor:, in / SONY

Sony hat eine Jahresprognose für seine Spielsparte abgegeben, was dazu führte, dass die Aktie der Sony Group in Tokio am Donnerstag um bis zu 8,6 % fiel.

So senkte man seine Prognose für dieses Jahr um mehr als 3 Millionen PlayStation 5-Konsolen runter auf 11,5 Millionen.

Auch waren die Ergebnisse aus dem Weihnachtsgeschäft schwächer als erwartet, was die Aktie ebenfalls beeinflusste.

Amir Anvarzadeh von Asymmetric Advisors sagte laut Bloomberg zu den Ergebnissen von Sony:

„Es wird für Sony sehr schwierig sein, diese Gewinnzahlen im nächsten Jahr zu übertreffen, selbst wenn es keine strukturellen Veränderungen in der Branche gäbe, insbesondere wenn wir die weltweiten Lockdowns vollständig überwinden. Mit seinem weitaus umfangreicheren Streaming-/Abonnement-Service, der wahrscheinlich im nächsten Quartal eingeführt wird, sehen wir die Profitabilität der Sparte in Zukunft stark unter Druck geraten.“

Bereits im Januar sorgte die Ankündigung der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft dafür, dass der Marktwert von Sony an nur einem Tag um 20 Milliarden Dollar sank.