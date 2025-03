SONY: Arbeitet an KI-Versionen zu PlayStation-Charakteren

Autor:, in / SONY

Allem Anschein nach arbeitet SONY an KI-Versionen seiner beliebten PlayStation-Charaktere. Wie das Ganze aussehen könnte, zeigte jetzt ein geleaktes internes Video einer KI-Version zu Aloy aus Horizon Forbidden West.

In dem Video, das mittlerweile gesperrt wurde, demonstriert Sonys Director of Software Engineering Sharwin Raghoebardajal die KI-Version, die sich während des Spiels per Spracheingabe mit einem Spieler unterhalten kann.

Aloy antwortet in einem Demo-Setting sowie Horizon Forbidden West mithilfe KI-gesteuerter Stimme und Gesichtsanimationen auf verschiedene Fragen. Laut Raghoebardajal handelt es sich lediglich um einen Prototyp zur internen Demonstration.

Zum Einsatz kommen OpenAIs Whisper für Sprache-zu-Text und sowohl GPT-4 als auch Llama 3 für Unterhaltungen und Entscheidungsfindung. Für die Spracherzeugung und Audio-to-Face-Animation wird laut Raghoebardajal ein internes Emotional Voice Synthesis-System und Sonys eigene Mockingbird-Technologie verwendet.