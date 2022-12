SONY: Blockiert Silent Hill 2 Remake, Final Fantasy XVI und mehr für Xbox

Autor:, in / SONY

Während SONY seinem Konkurrenten Microsoft im Zuge der Übernahme vorwirft, Spiele aus dem Activision-Katalog wie Call of Duty zukünftig vorzuenthalten zu wollen, macht man selbst genau das.

Wie Microsoft in einer Antwort an die britische Aufsichtsbehörde angibt, habe SONY die Veröffentlichung von exklusiven Spielen dauerhaft für andere Plattformen, also auch der Xbox, durch Vereinbarungen blockiert.

Zu den Spielen, die SONY damit dauerhaft Spielern auf Xbox vorzuenthalten scheint, gehören Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI, Silent Hill 2 Remake und Bloodborne.

Microsoft sagte dazu: „Zusätzlich zu den exklusiven Inhalten hat SONY auch Vereinbarungen mit Drittanbietern getroffen, die den „Ausschluss“ der Xbox aus dem Kreis der Plattformen vorsehen, auf denen diese Anbieter ihre Spiele vertreiben können. Einige prominente Beispiele für diese Vereinbarungen sind Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (From Software), das kommende Final Fantasy XVI (Square Enix) und das kürzlich angekündigte Silent Hill 2 Remastered (Bloober Team).“

Es ist nicht auszuschließen, dass SONY für weitere (Drittanbieter) Spiele Deals abgeschlossen hat, um sie dauerhaft von der Xbox-Plattform zu blockieren.