SONY: Braucht keinen Schutz der FTC sagt Activision Executive

Der Erfolg von The Last of Us zeigt, wie mächtig Sony in der Branche ist und es kein Schutz der FTC bedarf, meint ein Activision Executive.

Könnte der aktuelle Erfolg der Serie The Last of Us ein Beweis dafür sein, dass Sony so mächtig in der Industrie ist, dass Microsoft unbedingt Activision Blizzard braucht, um dagegen antreten zu können?

Der Ansicht ist Lulu Cheng Meservey. Bei Activision Blizzard ist sie seit Oktober 2022 Executive Vice President, Corporate Affairs and Chief Communications Officer.

Auf Twitter sprach sie über die zweite Folge der HBO-Serie The Last of Us, die auf dem gleichnamigen Videospiel basiert, welches exklusiv auf PlayStation spielbar ist.

Über die von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeierte zweite Folge sagte sie, es sei ein echter Blockbuster gewesen, wobei sie im Tweet die Federal Trade Commission (FTC) taggte.

Meservey macht damit darauf aufmerksam, dass die Serie von Sony Pictures Television und PlayStation Productions produziert wurde und sie auf einem „Videospiel-Bestseller basiere, der von einem Sony-eigenen Studio entwickelt und von Sony als PlayStation-Exklusivtitel veröffentlicht wurde.“

Das sei laut Meservey deshalb von Bedeutung, da die FTC die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft „mit der Begründung ablehnte, dass Microsoft durch die Nutzung von Activision-Spielen den Wettbewerb mit konkurrierenden Konsolen „unterdrücken“ könnte.“

Meservey sagte weiter: „Sony verfügt über einen unübertroffenen Fundus an geistigem Eigentum, nicht nur im Bereich der Spiele, sondern auch in den Bereichen Fernsehen, Filme und Musik, der zu Spielen weiterentwickelt werden kann oder bestehende Spiele vermarkten kann.“

Sony ist mit seinen Talenten und Marken in den Bereichen Film, Fernsehen, Musik und Videospiele so dominant, dass sie bei den Konsolen weiter Marktführer bleiben und ihn dominieren werden. Auch ohne „den Schutz der FTC“ würde es Sony weiterhin gutgehen, ist Meservey der Ansicht.