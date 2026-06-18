SONY: Entlassungswelle könnte auch PlayStation Studios treffen

In der Spieleindustrie verdichten sich derzeit Berichte über eine mögliche neue Entlassungs- und Umstrukturierungswelle, die nicht nur Microsofts Xbox-Studios, sondern auch Entwickler im Umfeld von PlayStation betreffen könnte.
Ausgangspunkt sind aktuelle Aussagen mehrerer Insiderquellen, die bereits mögliche Schließungen oder Verkäufe bei Xbox-Studios wie Compulsion Games, Double Fine Productions und Ninja Theory ins Spiel gebracht haben. Diese Studios sollen sich demnach in Gesprächen mit Microsoft befinden, um alternative Lösungen wie eine Ausgliederung oder einen Verkauf zu prüfen.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Diskussion durch den französischen Journalisten Sylvain Trinel (BFM TV), der darauf hinwies, dass die Situation nicht auf Xbox beschränkt bleiben müsse. Vielmehr könne sich eine breitere Konsolidierungsbewegung durch die gesamte Branche ziehen.
Dabei fielen auch Hinweise auf mögliche Auswirkungen bei PlayStation Studios. Zwar wurden keine konkreten offiziellen Bestätigungen oder eindeutigen Studios genannt, doch in der Community wird spekuliert, ob auch interne PlayStation-Teams von möglichen Einschnitten betroffen sein könnten.
Genannt werden in diesem Zusammenhang etwa Studios wie Media Molecule, das seit Dreams (2020) keinen neuen Titel veröffentlicht hat, oder Haven Studios, deren Projekt Fairgames zuletzt mehrfach konzeptionelle Anpassungen durchlaufen haben soll. Auch hier handelt es sich jedoch ausschließlich um Spekulationen ohne bestätigte Grundlage.
Wichtig ist: Weder Microsoft noch Sony haben entsprechende Maßnahmen offiziell bestätigt. Die aktuellen Berichte basieren auf Insiderangaben, journalistischen Einschätzungen und Community-Diskussionen.
Dennoch sorgt die Häufung dieser Meldungen für Unruhe in der Branche. Sollte sich eine solche Entwicklung bestätigen, könnte sie sowohl Xbox als auch PlayStation Studios in unterschiedlichem Ausmaß betreffen.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Solange Sony nix offizielles sagt ist das alles mühselig. Das gleiche Problem wie bei den Microsoft gerüchten.
Naughty Dog und Bungie
Bungie mit Sicherheit aber Naughty Dog sicherlich nicht.
Naughty Dog nicht schließen. Aber Summe x Mitarbeiter entlassen sicherlich.
Kommt darauf an, wie sie eingesetzt werden. Wenn sie für Intergalactic benötigt werden und falls an den Gerüchten etwas dran ist, an Uncharted 5 gearbeitet wird, wird es da nichts größeres geben.
Warum nicht Naughty Dog? Das Studio hat 6 Jahre lang kein neues Spiel rausgebracht. Seit Druckmann das Studio führt, kommt eine Kontroverse nach der anderen. Sony soll auch mit dem Studio unzufrieden sein.
Naughty Dog ist seit Anbeginn ein Garant für Hits. Sony ist nicht im speziellen mit dem Studio unzufrieden sondern allgemein mit der Situation das die Entwicklung zu lange und stellenweise zu teuer ist. Genau das hat Jason Schreier auch klargestellt, nach dem das halbe Internet gebrannt hatte.
Intergalactic ist seit 2020 in Entwicklung. Hätte man nicht Zeit mit dem GaaS-Projekt verschwendet, hätten wir möglicherweise bereits Intergalactic.
Richtig 👍 aber Playstation macht sowas nicht ,bing bungie 😉
Könnte nicht nur, wird so kommen, Sony ist in einer wesentlich schlechteren Situation als XBOX.
Ui aber mit dem Kommentar musst jetzt drin Kopf einziehen. Bevor die ganze bösen blauen Buben kommen. Weil Sony geht es doch prächtig und sie verkaufen ja auch mehr wie Xbox Konsolen. Nieeeemals, nur Xbox geht es schlecht sonst niemanden. Und vorallem nicht Sony.
*Ironie Off*
Konsolenverkaufszahlen FTW. Ignorieren wir die 1st Party Flops und nur Kosten produzierenden Totalausfälle …
Mit Flops kennt sich Microsoft doch ebenfalls aus. Trifft halt alle irgendwann.
Kiln und Keeper sind keine Flops, weil sie günstig waren.
3 Spieler bei Kiln und 4 Spieler bei Keeper (aktuelle Steam-Zahlen) sind absolut ausreichend = keine Flops!
Dann springen wir eben zu den beiden 100 Mio Games. 😂 Oder Redfall.
Da sind sie schon unser Faktenmeister und Drklug 😂🤣😂🤣
Das was du da schreibst stimmt aber nicht so .Sony hat zwar Millionen in Sand gesetzt steht aber weit aus besser als MS da. 60 Millionen Konsolen mehr verkauft und nicht nur 3 Prozent Gewinn wie bei MS.
Rechne uns das doch mal vor …
70 Milliarden
Die ganze Branche ist am Arsch.
Ist einfach so.
Von der Bezahlbarkeit der Hardware über die Kosten der Spieleentwicklung bis zu den aufgeblasenen Studios.
Auf der einen Seite gibt es viel zu viele Spiele die unmöglich alle gespielt werden können, auf der anderen Seite wartet man 1000 Jahre auf manche Titel.
Problem ist alles gesamt. Selbst Medien Kritiker Aktionäre alles. Die ganze Generation mit ihrer Erwartung. Videospielen wird Luxus, aber jeder müsste theoretisch noch genug backlog haben. Muss man halt damit lernen umzugehen. Ich muss schon lange nicht mehr jedes neuste Spiel haben
Und dann darf man nicht die bewusst selbstzerstörerischen Handlungen vergessen wie Spiele zu entwickeln, die die meisten gar nicht ansprechen sollen, kann man sich alles nicht mehr ausdenken.
Bungie 100%.
Ansonsten hat das Sony ja schon getroffen mit z.b. Bluepoint.
Ich glaube auch diesesmal geht es bei grossen Studios an Kürzungen wie naughty Dog. Wie wollen die das sonst gerechtfertigten obwohl sie nichts bringen an Output.
Gefühlt die ganze Branche steht vor einer Implosion, ist schon krass wie es auch namhaften Studios an den Kragen geht. Aber interessanterweise eher im Westen.
Auch bei Sony wird es Entlassungen und oder Studioschließungen geben. Alles andere ist absolut unrealistisch. Bungie ist ein ganz heißer Kandidat. Naughty Dog sehe ich, entgegen einiger Meinungen, nicht auf der Abschussliste.
Naughty dog ist ein Wunschdenken.
„Man man man…
Sony, wäre langsam mal Zeit Stellung zu nehmen oder glaubt ihr nicht, dass die regelmäßigen Gerüchte eurem (weißen Ritter) Ruf schaden?“
Ganz bestimmt sogar
So schlimm wie bei Microsoft wird es nicht werden.
Bungie entlassungen und nixxes Software Schließung halte ich aber durchaus für möglich.