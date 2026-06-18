SONY: Entlassungswelle könnte auch PlayStation Studios treffen

Nicht nur Xbox, auch PlayStation-Studios könnten von neuer Entlassungswelle betroffen sein, glauben Insider.

In der Spieleindustrie verdichten sich derzeit Berichte über eine mögliche neue Entlassungs- und Umstrukturierungswelle, die nicht nur Microsofts Xbox-Studios, sondern auch Entwickler im Umfeld von PlayStation betreffen könnte.

Ausgangspunkt sind aktuelle Aussagen mehrerer Insiderquellen, die bereits mögliche Schließungen oder Verkäufe bei Xbox-Studios wie Compulsion Games, Double Fine Productions und Ninja Theory ins Spiel gebracht haben. Diese Studios sollen sich demnach in Gesprächen mit Microsoft befinden, um alternative Lösungen wie eine Ausgliederung oder einen Verkauf zu prüfen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Diskussion durch den französischen Journalisten Sylvain Trinel (BFM TV), der darauf hinwies, dass die Situation nicht auf Xbox beschränkt bleiben müsse. Vielmehr könne sich eine breitere Konsolidierungsbewegung durch die gesamte Branche ziehen.

Dabei fielen auch Hinweise auf mögliche Auswirkungen bei PlayStation Studios. Zwar wurden keine konkreten offiziellen Bestätigungen oder eindeutigen Studios genannt, doch in der Community wird spekuliert, ob auch interne PlayStation-Teams von möglichen Einschnitten betroffen sein könnten.

Genannt werden in diesem Zusammenhang etwa Studios wie Media Molecule, das seit Dreams (2020) keinen neuen Titel veröffentlicht hat, oder Haven Studios, deren Projekt Fairgames zuletzt mehrfach konzeptionelle Anpassungen durchlaufen haben soll. Auch hier handelt es sich jedoch ausschließlich um Spekulationen ohne bestätigte Grundlage.

Wichtig ist: Weder Microsoft noch Sony haben entsprechende Maßnahmen offiziell bestätigt. Die aktuellen Berichte basieren auf Insiderangaben, journalistischen Einschätzungen und Community-Diskussionen.

Dennoch sorgt die Häufung dieser Meldungen für Unruhe in der Branche. Sollte sich eine solche Entwicklung bestätigen, könnte sie sowohl Xbox als auch PlayStation Studios in unterschiedlichem Ausmaß betreffen.