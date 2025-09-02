SONY: Fairgames Creative Director verlässt Haven Studios

Die vor geraumer Zeit ausgerufene Live-Service-Offensive von Sony läuft bisher eher schleppend. Bis auf das vor Kurzem auch für Xbox veröffentlichte Helldivers 2 konnte kein Projekt wirklich überzeugen.
Auch das bei den Haven Studios in Entwicklung befindliche Fairgames, bei dem es sich um ein kompetitives Multiplayer-Heist-Spiel handelt, und das bereits auf eine bewegte Entwicklungsgeschichte zurückblickt, könnte nun einen erneuten Rückschlag erfahren haben.
Nachdem im Mai schon Studiogründerin Jade Raymond ihren Hut genommen hatte, verlässt jetzt Fairgames Creative Director Daniel Drapeau mitten in der Entwicklung das Unternehmen und schließt sich Warner Bros. Games Montreal an. Ein offizielles Statement liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.
„Seit dieser Woche bin ich als Creative Director bei WB Games Montreal Inc. tätig”, gibt Drapeau in einem LinkedIn-Beitrag bekannt. „Ich kann es kaum erwarten, dieses wunderbare Abenteuer mit all den großartigen Menschen hier im Studio zu beginnen. Ich möchte mich auch ganz besonders bei Yves Lachance, Logan A. Lesage und Bryan Theberge für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung während des gesamten Prozesses bedanken. Jetzt geht es los!”
Sony wird’s nach dem flopp,so fern es überhaupt erscheint, das Studio schließen. Sony sollte sich am besten auch einfach n fertiges gut laufendes gaas einkaufen. Ist zwar anfangs teuer, so muss man jedoch nicht selbst etwas machen.
Auch nicht zwingend die richtige Herangehensweise.
Lieber das sinkende Schiff verlassen, besser so. Gehe bei dem Spiel sowieso von einem Flop aus. Die Playstation Studios bekommen diese Generation so wenig auf die Reihe, Wahnsinn.
Kein Wunder
Sie halten immer noch an den Plänen eines Ryans fest .
Je länger sie da weiter Geld rein stecken um so schlimmer wird das Desaster am Ende für Sony werden.
Sie lernen aber auch nichts aus ihren Fehlern.
Schon krass was aus der einst so stolzen PlayStation Marke geworden ist.
Ach, sollen sie ruhig machen. Die Spiele interessieren mich sowieso nicht und Xbox Spieler fangen einen Teil des Geldes durch Xbox Veröffentlichungen wieder ein. Aber ja, den Glanz von früher haben sie komplett verloren.
Jade ist ja schon vor Monaten weg. Das Game und das Studio sind bald Geschichte. Läuft bei Sony …
#nextconcordincoming
Einfach F2P anbieten, gucken wie es ankommt und dann ggf. Dicht machen 🤷🏻♂️Ich weiss nichts über das Spiel.
Fragt sich was nun, für wen was besser ist.
Das er Fairgames verlässt oder sich WB Games anschließt 😁
Das klingt alles schon wieder sehr nach Rohrkreppierer, da werden die Playstations bestimmt wieder bald 50€ mehr kosten um das zu kompensieren.
Das wird ein Flop mit Anlauf, mal schauen welches der drei Games auf dem Treppchen landet. Glaube Fairgames, Marathon und Concord kämpfen um die ersten drei Ränge.
Bei Sony läuft aktuell einiges nicht so nach Plan 😲.
Stunt, und weil die Konkurrenz so schwach ist, interessiert es sie leider nicht mal
Sieht ziemlich düster aus..
na super wie hat die Series S das nun wieder hinbekommen. :-/
It’s magic
Ich sag besser nichts dazu..