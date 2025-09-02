SONY: Fairgames Creative Director verlässt Haven Studios

Die vor geraumer Zeit ausgerufene Live-Service-Offensive von Sony läuft bisher eher schleppend. Bis auf das vor Kurzem auch für Xbox veröffentlichte Helldivers 2 konnte kein Projekt wirklich überzeugen.

Auch das bei den Haven Studios in Entwicklung befindliche Fairgames, bei dem es sich um ein kompetitives Multiplayer-Heist-Spiel handelt, und das bereits auf eine bewegte Entwicklungsgeschichte zurückblickt, könnte nun einen erneuten Rückschlag erfahren haben.

Nachdem im Mai schon Studiogründerin Jade Raymond ihren Hut genommen hatte, verlässt jetzt Fairgames Creative Director Daniel Drapeau mitten in der Entwicklung das Unternehmen und schließt sich Warner Bros. Games Montreal an. Ein offizielles Statement liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

„Seit dieser Woche bin ich als Creative Director bei WB Games Montreal Inc. tätig”, gibt Drapeau in einem LinkedIn-Beitrag bekannt. „Ich kann es kaum erwarten, dieses wunderbare Abenteuer mit all den großartigen Menschen hier im Studio zu beginnen. Ich möchte mich auch ganz besonders bei Yves Lachance, Logan A. Lesage und Bryan Theberge für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung während des gesamten Prozesses bedanken. Jetzt geht es los!”