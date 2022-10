SONY: Investition in Filme und Serien zu PlayStation-Spielen könnte verstärkt werden

Der PlayStation Mutterkonzern Sony will in Zukunft nicht nur in weitere Bereiche wie PC und Mobile investieren.

Wie Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, gegenüber Reuters zur jüngsten Minderheitsbeteiligung von From Software (Elden Ring) sagte, sei es nicht undenkbar, dass man weitere Möglichkeiten ausloten werden. Dabei nannte er mit PlayStation Productions die Abteilung, mit der Sony Interactive Entertainment Filme und Serien produziert, die auf Spielemarken basieren.

„Man sollte in erster Linie an eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Spielen denken, aber es ist auch nicht undenkbar, dass wir mit unseren PlayStation Productions Möglichkeiten ausloten.“

In diesem Jahr brachte man bereits mit Uncharted einen erfolgreichen Film in die Kinos. Im nächsten Jahr etwa wird eine Serie zu The Last of Us auf HBO erscheinen.